美国最贵的新航母到底好在哪儿？

美国海军的10艘"尼米兹"级航空母舰赢得了全世界艳羡的目光；然而，如今的海军又有了更新、更强大、更先进的航母：福特级航空母舰。

该系列以美国前总统杰拉尔德·福特命名，海军计划购置4艘这样的海上"巨人"。通过下文，便可看出福特级航母会如何让早已名声在外的美军航母舰队如虎添翼。

新反应堆和全电气化船舰





新的福特级航母将配备经过改良的核反应堆，发电能力是尼米兹级航母的三倍之多。

如此强大的发电能力使得福特号有机会在服役期间为各种新兴科技提供支持。

有了足够的电力，将来有一天福特号很可能配备定向能武器，比如海军即将出炉的电磁炮。





尼米兹级航空母舰采用了复杂的蒸汽驱动弹射系统来弹射F/A-18和其他飞机。而福特级航空母舰凭借强大的发电能力，将使用电磁系统来完成此项工作。

电磁弹射装置不仅能弹射更重的飞机，而且能更精细的完成弹射，有效减少机身磨损。除此之外，弹射能力的增强还能促进设计新的飞机。

新式舰岛





科技的改善意味着舰岛或者说航母甲板上的机塔能够朝船尾方向移动地更远。

体积更小、占空间少的舰岛可以为飞机提供更多的甲板空间，从而缩短维修和转场的时间。

据海军的规划者预测，新式设计将使飞机起降的架次增加33%以上。

福特号航空母舰指挥官约翰·F·迈耶尔上校称："飞机着陆之后还能回来补给燃料，重新装载武器，形成一种休息加油站的模式......这也是模仿了全美赛车协会的做法。"

双波段雷达







美国海军的双波段雷达以两种频率同时运行，能够有效区分低空飞行的飞机和导弹。

雷达既能够追踪到靠近的飞机和导弹，也能追踪从舰上发射出的武器和飞出的飞机。

但只有第一艘福特级航母，即杰拉尔德·R·福特号航空母舰将配备双波段雷达。目前，海军规划者正在对候选公司进行评估，以为航母配备对空情报雷达。预计这种技术能够节省约1.2亿美元。

先进拦阻装置（AAG）





较之尼米兹级航母的又一突破设计当属福特号的先进拦阻装置。与海军当前使用的Mk-7 Mod 3和Mk-7 Mod 4设计相比，它能够帮助航母容纳更多类型的飞机，同时减少飞机着陆时的震动。

但和军舰上其他系统一样，AAG也面临着问题。近期，海军称正在考虑为将来的航母寻找替代品，不过杰拉尔德·R·福特号航空母舰依然会采用这一系统。

先进的武器升降机





这看起来只是个很小的改变，但是新航母将采用电磁场而非缆绳来升降平台。如此一来，在设计划分船体区域时将更加简便，减少了船只维修和人员配备的成本。

同时，新式的货物升降机也将取代耗费人力的货物转运机。

总结



单独来看，福特级和尼米兹级航母之间的变化似乎是没有因果关系的。但如果把两者放在一起就会发现，福特级航空母舰的设计展示出了策略制定者们所期待的发展方向。

福特级航母的研发一直处在成本超支和延迟完工的争议中，但这艘航母将成为一等级的航母。

福特级航母最大的成功之处不在于船上的任何创新，而在于设计者们展示出来的深谋远虑。

他们所设计的航母能够弹射尚未设计出来的飞机、能够装备尚未建造的武器、更能够保障美国在接下来几十年里的海上利益。