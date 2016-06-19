伊拉克特种部队宣布夺回费卢杰大部分城区

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据外媒消息，伊拉克特种部队继星期六宣布一天前夺回伊斯兰国控制的费卢杰大部分城区后，他们继续在该城展开行动。

伊拉克总理阿巴迪星期五表示："我们曾经保证费卢杰获得解放，我们重新占领了费卢杰。"

伊拉克陆军早些时候在一系列的空袭支援下占领伊斯兰国组织的一个地区指挥中心，空袭击中了两个战术部队，摧毁6架重机枪阵地。官员们证实伊拉克军队已经控制市中心的政府建筑物。

阿巴迪在推特上发文说，费卢杰已经回归祖国，摩苏尔是"下一场战役"。

他说："伊斯兰国将被击败。"

美国情报官员在近两个月的时间里指出一系列因素，形容伊斯兰国组织"在迅速扩张之后处在其最薄弱的境地。"

官员们说，圣战分子混在逃离那一地区的平民中间逃出费卢杰。

法新社报道，仅仅在几个小时的时间里就有至少两万人逃离费卢杰。星期四又有4.2万人逃离。

挪威难民理事会说："现在不清楚还有多少家庭被困在费卢杰，但是我们担心被困的是最无助的人，他们有孕妇、老人和残疾人。"该组织说，大量的人逃离战乱是该地区前所未有的大规模流离失所浪潮。