俄罗斯对兴奋剂案件展开刑事犯罪调查

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据外媒消息，俄罗斯联邦调查人员指控前任莫斯科反兴奋剂实验室主任罗琴科夫滥用职权，对其展开刑事调查。

逃到美国的罗琴科夫上个月揭露了2014年索契奥运会期间一个精心策划的使用兴奋剂的计划，有至少15名运动员被纳入其中，俄罗斯体育部与安全部门与此有紧密关联。

俄罗斯调查委员会发言人弗拉基米尔·马尔科夫星期六说，罗琴科夫被指控2014年在莫斯科实验室毁掉1400多个兴奋剂药检样本。此前出现俄罗斯运动员在索契奥运会使用兴奋剂的指称，世界反兴奋剂机构一个委员会要求俄罗斯保留这些药检样本以供他们调查。

马尔科夫说，毁掉这些样本导致"俄罗斯国际利益遭损害，国家信誉受到严重败坏，国家反兴奋剂政策被质疑"。

国际田径联合会星期五在奥地利维也纳的会议上继续维持对俄罗斯田径联合会的禁令。

如果国际奥委会星期二在预定的会议上批准这项决定，那么俄罗斯的田径队将无法参加里约热内卢夏季奥运会。

国际田径联合会说，俄罗斯在兴奋剂丑闻之后，没有采取足够的行动重新恢复对其运动员的信心。

俄罗斯体育部在一份声明中表达了失望。声明说，由于其他一些运动员和官员应受谴责的行为，"干净运动员的梦想被毁灭。他们牺牲了多年的生命为在奥运会上竞争而奋斗，现在看来他们的牺牲很可能被浪费。"

俄罗斯体育部说，自从禁令发布以来，他们为重获世界的信任已经竭尽全力。