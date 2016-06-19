国际奥委会支持国际田联对俄的“强硬立场”

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据BBC消息，国际奥委会（IOC）对世界田径管理机构继续禁止俄罗斯运动员参加国际赛的"强硬立场"表示支持。

俄罗斯被指存在政府支持的运动禁药使用，国际田联（IAAF）在周五（6月17日）决定不解除从去年11月开始实施的禁赛令。

这意味着俄罗斯田径队将被禁止参加里约奥运会，但是运动员只要证明自己是清白的，就可以个人名义参赛。

国际田联（IOC）表示，有关决定与它"零容忍"的原则相一致。

IOC有权力推翻国际田联的决定，不过副主席约翰·科茨（John Coates）在周六曾表示，如果那样的话，他会"非常、非常惊讶"。

国际奥委会将于周二在瑞士洛桑举行会议。

该组织在一份声明中表示，"完全尊重"国际田联的立场，并且说："运动员参加包括奥林匹克运动会在内的任何一项国际比赛的资格问题是由各个相应的国际机构处理的事。"

俄罗斯总统普京曾形容禁赛令是"不公正和不公平"的。

俄罗斯的"文化没有改变"





克雷格·里迪在2013年被任命为WADA主席



一个监察俄罗斯改革的特别工作组在周五承认，俄罗斯取得了"重大的进步"，但"根深蒂固"容忍运动禁药的文化"似乎没有改变"。

此前，由世界反兴奋剂机构（WADA）发表的一份报告指，反兴奋剂工作人员在俄罗斯对运动员进行药检时受到阻挠，并且受到安保部门人员的威胁。

世界反兴奋剂机构主席克雷格·里迪（Craig Reedie）表示，自从田径运动员被禁赛以来，俄罗斯的"文化没有改变"，而国际田联应该对其他运动项目传达"一个有力的信息"。

国际奥委会表示，周二的会议将对另外一些国家的问题进行处理，这些国家的反禁药部门被世界反兴奋剂机构定性为未遵守规定。

国际奥委会有意对这些国家的奥运运动员实施额外的药检措施。

俄罗斯提出犯罪起诉

俄罗斯的调查人员在周六宣布，他们已经对该国反兴奋剂实验室的前任主管提起了犯罪起诉，该负责人指控政府和安保部门参与了包庇。

俄罗斯这个强大的调查委员会表示，已经对涉嫌"滥用权力"的格里戈里·罗琴科夫（Grigory Rodchenkov）启动了司法程序。

已经逃亡到美国的罗琴科夫在上月宣称，2014年索契冬奥会上，俄罗斯体育部和联邦安全局（FSB）深入参与了禁药使用的包庇行为。

德国公共广播机构德广联（ARD）在上周播出的一个节目，部分地以罗琴科夫提供的文件为基础，指控俄罗斯当局不顾改革呼声而包庇禁药使用。

俄罗斯官员对罗琴科夫作出的指控提出批评。一份声明说："罗琴科夫的行为对受到合法保护的国家安全造成了实实在在的威胁。"

俄罗斯当局还指罗琴科夫"试图掩饰他行为当中不足和违规的部分"，称他损害了"俄罗斯的国际利益"，并诋毁了该国的反兴奋剂政策。



伊辛巴耶娃就禁赛问题提出起诉



"非常棘手的道德迷宫"

英国田协（UK Athletics）主席艾德·沃纳（Ed Warner）承认，国际奥委会正处在一个艰难的位置，但他敦促IOC不要向压力低头而允许俄罗斯田径运动员参加里约奥运。

"现在正在被揭发出来的是，俄罗斯很多其他项目也存在着同样的腐败，"沃纳在接受BBC电台第四频道的《今日》（Today）节目时说。

"国际奥委会将会受到极大的压力，要逼迫它屈服从而让俄罗斯人回来。我诚恳希望他们不会这么做，因为我们看到的是清白的运动员被政府资助的系统性作弊蒙骗了多年，这很糟糕，并且触及了对体育最根本的信心。"

"这是一个非常、非常两手的道德迷宫，但我们在过去一年所看到的是俄罗斯有大部分田径运动员都被纳入这个系统之中。他们是不是在不知情的情况下被医生下了兴奋剂，谁知道？"

"所以我们说的是绝大部分人应该受到惩罚，而如果少数无辜的运动员不幸被此殃及，那或许这就是俄罗斯所需要得到的教训。"

沃纳声称，俄罗斯政府可能会出资帮助撑杆跳明星叶琳娜·伊辛巴耶娃（Yelena Isinbayeva）去打她争取参加里约奥运的官司。

"作弊者就是盗贼"

与此同时，英国的标枪纪录保持者戈迪·塞耶斯（Goldie Sayers）表示，使用兴奋剂令清白运动无法"知道你到底有多强"。

塞耶斯在2008年奥运会夺得第四，但是在银牌得主玛丽亚·阿巴库莫娃（Maria Abakumova）被验出兴奋剂呈阳性之后，她有可能升级为奖牌获得者。

"那些作弊者就是盗贼，"33岁的她在BBC电台第五频道的直播节目上说。

她还说："如果一些运动员要作弊，他们就需要在冬季的几个月接受药检。我宁肯无知一些，否则你就会心怀怨恨。"