美国科罗拉多母亲从美洲狮口中救出小孩

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据BBC消息，美国科罗拉多州一只美洲狮闯入一家住宅前院袭击一名五岁男童，官方消息指，他的母亲撬开狮口将儿子救出。

皮特金县警长办公室（Pitkin County Sheriff's Office）指，当时男童的母亲听到尖叫声后冲出屋外，发现那头野兽正将她的儿子压在身下。

男童目前正在丹佛一家医院，脸部、头部和颈部均有受伤，但据说状况较良好。

官员表示，有两头狮子被杀。

有关方面未透露该名女士的身份，而据警长办公室的副警长迈克尔·伯格利奥内（Michael Buglione）指，这名母亲说自己当时抓住了狮子的一只爪子，并把她的右手伸进狮子口里，把嘴撬开，使得她儿子的头得以解脱。

副警长说，相信那只狮子有两岁，后来逃走了，而这名母亲的手上留下了狮子的咬痕，腿上也有爪痕。

野生生物机构工作人员表示，他们在这所住宅附近杀了一头年轻的狮子，几小时后又在同一区域杀死了另一只。

事件发生在周五晚上阿斯彭北边的下伍迪社区（Lower Woody Creek）。

有关方面表示，整个科罗拉多州估计有约4500头美洲狮，近日能见到它们的时候越来越多。

野生生物机构指，该州最近一次出现美洲狮袭击人事件是在2015年7月，当时一名男子在西北部的偏远地区钓鱼时被一只小狮袭击。