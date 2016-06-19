塔吉克斯坦三名恐怖分子越狱

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据塔吉克斯坦媒体报道，塔吉克斯坦第二大城市苦盏17日发生一起恐怖分子越狱事件，三名在押服刑的恐怖分子从监狱逃脱。逃跑过程中一人被击毙，一人受伤被捕，另有一人在逃。

报道称，当地时间17日20时45分左右，在位于苦盏市的第三监狱内，三名因从事恐怖活动而在押服刑的犯人，抢夺下看守的武器，并向守卫开枪射击。三人在打死一名52岁的上校和一名犯人后，从监狱成功逃脱。塔吉克斯坦武装力量随即在苦盏展开追捕行动，行动中与三名逃犯发生交火。其中一人被打死，一人受伤后被俘获，另有一人在逃。目前，塔内务部、国家安全委员会和司法部正全力追捕在逃者。



据悉，事发地塔吉克斯坦苦盏市距离吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦分别只有65公里和25公里，吉尔吉斯斯坦边防局方面表示，受此事件影响，吉塔边境口岸仍正常通行，"但吉边防部队已经提高警惕"。在位于吉塔边境的吉尔吉斯斯坦巴特肯州，州内务局已在本辖区内开展行动，防止逃犯潜入。而乌兹别克斯坦则由于上海合作组织元首峰会安保需要，已于本月15日关闭本国同中亚其他国家的边境口岸。