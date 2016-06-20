韩国防范伊斯兰国的袭击

哈通社阿斯塔纳6月20日电 据外媒消息，韩国加强安保措施，防范伊斯兰国可能发动的袭击。韩国情报机构警告说，恐怖组织可能会袭击朝鲜半岛上的美国军事设施和平民。

韩国国家情报院星期天表示，伊斯兰国发布了一份潜在的恐怖袭击目标清单，包括在21个国家里的77个美国和北约组织的空军基地，以及与这些基地有关系的重要人士。

伊斯兰国目标清单上有4个军事基地位于韩国。韩国国家情报院表示，清单上包括位于乌山、京畿道、全罗北道的群山的美国空军基地，有具体的地理坐标和谷歌卫星图像。

虽然韩国严肃地对待恐怖主义威胁，地区安全分析家说，对伊斯兰极端分子来说，在东北亚地区发动攻击非常困难。

首尔特洛伊大学国际关系讲师丹尼尔·平克斯顿说："南北韩、日本和中国都是管理严密的国家。他们的警察、情报机构、跟踪并监测恐怖组织的能力都非常强。"

除了强大的安全部队，韩国的枪支控制和移民管理也非常严格。

韩国和日本都被指责限制来自高冲突地区的穆斯林国家的移民。人权组织"国际特赦组织"2016年批评韩国和日本（以及俄罗斯和新加坡）作为高收入国家，但是却完全不安置叙利亚难民。

与此相反，韩国对朝鲜叛逃者是欢迎的，没有限制，也不认为他们是寻求庇护者。在法律上，朝鲜人都是韩国公民。