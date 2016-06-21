一英国青年欲“枪杀特朗普”在美被捕

哈通社阿斯塔纳6月21日电 据BBC消息，上周六在拉斯维加斯出席美国共和党总统候选人特朗普的竞选集会时企图抢夺警察枪支的英国青年供称，他当时想枪杀特朗普。

现年19岁的麦克尔·斯蒂文·桑德福（Michael Steven Sandford）在内华达州联邦法院出庭时并未认罪，还押候审，预定7月5日初审。



据法庭文件显示，桑德福上周六出席了特朗普在拉斯维加斯举行的竞选集会。



桑德福当时声称向特朗普索要照片签名，据报他试图夺下警察的枪支，但后来被制服。



法庭文件显示，桑德福称他策划杀死特朗普已有一年，之所以现在采取行动，是因为他终于有信心这样做。



联邦法院法官表示，桑德福是危险人物，有弃保潜逃风险，因此下令候审期间不准保释。



周一早些时候，特朗普竞选团队宣布将竞选经理莱万多夫斯基革职，但没有解释原因。



联邦法院文件显示，桑德福表示以前从未开过枪，但他在6月17日前往拉斯维加斯练靶场，练习开枪。



在竞选集会上，桑德福据报试图夺取警员的佩枪，因为当时佩枪没有上锁，他认为这是枪杀特朗普的最好时机。



法庭文件说，桑德福承认他只有开一两枪的机会，并相信在开枪的时候会被执法人员击毙。



法庭文件还说，桑德福对警方表示，为防拉斯维加斯集会的暗杀失败，他还购买了当天在凤凰城举行的另一场竞选集会门票，准备再次下手。



桑德福对调查人员说，他已在美国呆了一年半。



法新社报道，据法庭研究资料显示，桑德福是失业人士，平时住在自己的汽车里，他在美国非法滞留。



联邦法院公共辩护人表示，桑德福有自闭症，并曾自杀。



据最新民调显示，特朗普的支持率稍微落后于民主党总统候选人希拉里·克林顿，大多数选民"强烈不看好"特朗普。



上周末的报道称，克林顿竞选团队加大了在几个关键摇摆州的竞选开支。



特朗普的前竞选经理莱万多夫斯基称，尽管遭到解职，但他仍然支持特朗普的竞选。



莱万多夫斯基表示，这位亿万富翁总统候选人已改变了人们对美国政坛的看法，使其朝好的方向发展。



美国媒体报道称，莱万多夫斯基与特朗普近日聘用的传统竞选专家在11月大选的竞选策略上发生了冲突。



美国选民将在11月8日投票选举接替奥巴马的新总统。