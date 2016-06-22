巴西军方吉祥物美洲虎参加圣火传递活动 因挣脱束缚被枪杀

哈通社阿斯塔纳6月22日电 巴西军方发表声明，当地时间6月20日，里约奥运会火炬传递过程中，有一只"参加"传递仪式的美洲虎因挣脱锁链被士兵在现场射杀。

英国媒体报道，事发时火炬传递者是巴西著名的理疗师 Lgor Simoes Andrade，事后，他发了一张他在接力中的照片，画面里，那只美洲虎就趴在他身后不远处。

据悉，之所以"请来"这只美洲虎，是因为美洲虎是此次里约奥运会巴西代表队的吉祥物。但仪式结束后不久，这只美洲虎突然铮脱了动物园的锁链，尽管它没有任何威胁的迹象，负责警戒的士兵还是立刻将其射杀。

参加奥运火炬传递的美洲虎被射杀立即招致批评。

"我们保证这样的事件不会再次发生" 2016里约奥运组委会在随后的声明中表示， "我们不应该允许象征着和平与团结的的奥运火炬从一个被锁住的野生动物旁经过，这样的画面违背了我们的信仰和价值观，这是一个错误。"

美洲虎属于濒危保护动物，在乌拉圭和萨尔瓦多已经完全灭绝。巴西亚马逊州政府环境主管称，未经授权利用美洲虎出席活动是非法的，目前已介入调查。