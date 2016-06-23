扎克伯格用胶条封住电脑网络摄像头

哈通社阿斯塔纳6月23日 据BBC消息，脸书创立人马克·扎克伯格的一张照片显示，他用胶条封住了苹果笔记本电脑上的摄像头和麦克风。

公开这张照片是为了庆祝脸书收购的照片和视频分享网站Instagram的注册用户超过5亿。脸书没有就照片的内容做出评论。



美国联邦调查局FBI局长詹姆斯·科米过去就曾说过，他也把手提电脑的摄像头封住，不让黑客偷窥他。



数字权利组织电子前沿基金会(Electronic Frontier Foundation）说，他们经常出售网络摄像头"封条"。



美国国家家安全局前雇员斯诺登就指责说，美国和英国谍报机构从2008年到2010年期间截获了雅虎数百万用户网络摄像头拍的图像。



2013年，BBC第五电台进行的一项调查发现了数个网站，黑客在里面交换截获的图像和视频，而受害者根本就不知情。



黑客利用含有恶意软件的附件来攻击网络摄像头。



如果用户打开附件，黑客就可以远程遥控受害者的电脑，包括网络摄像头。



网络安全公司Symantac警告用户不要把有摄像头的电脑放在卧房，"也不要在摄像头前做不想让全世界都看见的事情。"



英国萨里大学计算机安全专家伍德沃德教授说，"有很多电脑恶意软件可以操控电脑的硬件，观察和窃听用户。"



"绝对应该把摄像头封起来，实际上我不知道电脑生产商为什么不做一个可以滑下来的盖子。"



但是他说，用胶条封住麦克风就不那么聪明了。



"声音可以穿透胶条，所以我们要问的一个问题是，我们是否需要一个麦克风的手动开关。"



最近的研究还显示，黑客正在寻找智能手机加速器的安全漏洞，用来窃听。