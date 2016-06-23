欧亚经济联盟成员国有可能查禁“能引起儿童紧张和恐惧”的玩具

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据《消息报》报道，关税同盟拟对《玩具安全技术细则》进行修订，在其中加入"对玩具应当进行心理－教育鉴定"的规定。修订案的发起者认为，这将限制那些对儿童的健康和发展有负面影响、能引起他们紧张和恐惧的儿童玩具的生产。

欧亚经济委员会新闻办公室称，修订案的发起人是哈萨克斯坦国民经济部，欧亚经济联盟其它国家对这一提议表示支持。



根据对技术细则做出的修订，将对玩具进行心理－教育鉴定。修订草案规定："儿童商品要符合心理－教育安全标准，以保障儿童的身心健康。"



修订案发起人的初衷是，玩具经过相关的鉴定后，在符合心理－教育安全标准的情况下才能上市销售。从细则的修订案中可以看出，那些能激发儿童的攻击行为，刺激儿童对游戏人物做出残忍事情的儿童商品将被禁止。



诱导对性问题的不良兴趣、隐含淫晦、暴力内容以及对种族特点和人身缺陷不尊重或鄙视的玩具也在被禁止之列。



技术细则修订案中并没有具体提及鉴定及实施鉴定的专家的问题。欧亚经济联盟新闻办公室指出，鉴定应当由玩具生产厂家进行，销售环节只需要检查合格证。



玩具安全技术细则修订案已经在工作组和咨询委员会获得通过，现在已公开发布供社会讨论。时间将持续到8月31日。



修订案的说明文字指出，现在"没有人关心玩具对儿童心理造成的影响，而缺乏专业的质量鉴定和各类玩具的无序生产有可能对儿童性格的形成构成负面影响。"



欧亚经济联盟现行的玩具安全技术细则包含对玩具的材质、毒素－卫生和微生物指标、物理和机械、化学和电动性能、放射安全等要求。