上合组织峰会于今日在塔什干召开

哈通社阿斯塔纳6月23日电 上合组织成员国元首理事会第十六次会议于今日（23日）在乌兹别克斯坦首都塔什干召开。

会议为期两天，上合组织各成员国代表、各国及组织代表及媒体记者等1000余人参会。



这次峰会具有"承上启下"的重要意义，对上合组织发展将产生重要影响。



观察人士认为，面对机遇与挑战，上合组织如何进一步促进团结、互信，稳步扩大自己的"朋友圈"，如何推进安全和经济合作，为今后发展打下坚实基础，是这次峰会关注的重点。



在6月20日上合组织轮值主席国乌兹别克斯坦外交部举行的新闻发布会上，乌副外长纳塞罗夫透露，在塔什干峰会上，与会代表计划签署一系列旨在进一步完善上合组织、促进成员国多元化和互利合作的11份文件。



这些文件中，包括评估上合组织15年来的发展成果和前景，重申"上海精神"以及上合组织宪章、宗旨和原则的《上合组织15周年塔什干宣言》，包括落实上合组织各国在政治、安全、经济、人文、信息和国际领域方面合作的《〈上合组织至2025年发展战略〉2016－2020落实行动计划》，还包括展示上合组织生命力和光明前景，标志着上合组织发展迈入更成熟阶段的"关于印度共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国加入上合组织义务备忘录"。



据悉，此次峰会将重点关注愈发恶化的阿富汗局势，同时审议伊朗加入上合组织的申请。（编译：木合塔尔·木拉提）

