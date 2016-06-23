英媒盘点“脱欧”二十大理由

英国今日（23日）将公投决定是该留在欧洲联盟（EU）还是脱离欧盟，《每日邮报》22日盘点了"脱欧"的20大理由：

1.主权问题

脱欧可以帮助英国有机会重新自己制定法律，恢复主权国地位。

据下议院图书馆的数据显示，英国有60%的法例由欧盟委员会制订，但该委员会的28国代表，没有一个是经选举产生。

2.达成全球贸易协议

当下，英国不能随意跟其他国家磋商贸易协议，必须由布鲁塞尔代表欧盟成员国作商讨；脱欧可取回贸易主导权。

3.就业市场依旧存在

数据显示，与欧盟贸易有关的英国职位约为330万个，而与英国贸易有关的欧盟国职位则多逾500万个；脱欧后英国有议价能力，继续与欧盟正常贸易。

4.不需再向欧盟缴交巨额会费

有统计指，以去年为例，英国平均每天向欧盟缴费2300万英镑，数目不小。

5.重新管制边境

当下，有多达300万欧盟国移民居于英国境内，移民数量并无上限，英国也无法适度管制边境。而欧盟有意扩大东欧移民进入英国的人数。

6.移民系统失衡

根据欧盟法律，英国必须让所有欧盟国成员的移民入境，不能以他们的个人条件作筛选。因此造成企业无法从澳洲等英联邦国家及美国输入高学历人材。英国脱欧后可重新审批移民，以能力而非国籍来筛选移民。

7.夺回司法权

英国国会没权力反抗欧盟的裁决，而欧盟法院上至英国驱逐恐怖分子、下至啤酒售价都要管辖。

8.杜绝移民罪案

欧盟让部分曾犯杀人、强奸及贩毒等人士随意出入境，他们进入英国后犯事，英国不可驱逐。现时英国监狱内有1万名外国囚犯。

9.拒绝不受欢迎人物入境

英国过往有权以"不符公众利益"为由拒绝部分人士入境，但现时不能以此拒绝欧盟国人民。

10.对抗恐怖主义

欧盟的自由出入境政策令欧洲成为恐怖分子温床，目前多大5000名伊斯兰国战士在欧洲自由行动。

11.土耳其有机会加入欧盟

如果土耳其加入欧盟，估计每年将有多达10万人移居英国。

12.欧盟财政混乱

去年的报告指，欧盟的开支连续21年被指不符合财务条例，存在违规。

13.欧盟经济表现差

从2008年至去年，英国的经济增长达6.8%，但欧盟仅得1.9%；英国失业率为5%，欧盟则为10.2%

14.英国企业被欧盟僵化市场条例所累

只有百分之六的英国企业在遵循欧盟单一市场条例时可以向欧盟出口产品，作为英国命脉的小企业损失最大。

15.保障公共服务

大量移民涌入，对英国医疗、教育、交通及房屋等公共服务造成沉重负担。

16.控制申请庇护的难民

有统计显示，去年130万移民申请在英国避难，其中363000来自叙利亚。

17.欧盟农业补贴预算分配不公

英国仅获欧盟分配7%的农业预算开支，比德国、法国、意大利，甚至波兰少。

18.环保政策矫枉过正

一些规定影响民众生活，比如吸尘机功率不能大过1600瓦特。

19.强征增值税

欧盟规定英国政府向每件货物征收至少5%的增值税，加重贫困家庭的负担。

20.重夺海上专属经济区

国际公约规定，所有国家可将离岸最多370公里的海域划为专属经济区，但欧盟将各成员国的所有专属经济区划为同一海域，英国渔民的专属经济区仅有离岸约20公里的海域，其余海域须与其他欧盟国渔民共同分享。去年，西班牙渔船在苏格兰对开的大西洋，捕获1.5万吨海产，英国渔船在该区仅得7000吨。



来源：新华社