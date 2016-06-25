朝鲜导弹射程覆盖东北亚太平洋基地让美日韩忧心

朝鲜国家媒体6月23日说，朝鲜领导人金正恩宣布成功进行了一次新型中程弹道导弹试射，导弹飞行高度超过1,400千米（870英里），可以对整个地区的美军力量实施打击。

这样的能力将让朝鲜在未来多年都让美国和日韩等盟国深感担忧。而这也部分解释了为何朝鲜要执着地试射"舞水端"导弹，即使其在五次失败后才终获成功。

该款导弹射程可达3500千米（2180英里），意味着能够到达亚洲和太平洋绝大部分区域，包括美国在太平洋地区的多处军事基地。

日本防卫大臣中谷元（Gen Nakatani）表示，朝鲜最近的成功测试表明其"能力达到一定水平"，并且可能进一步增强其弹道导弹的发射能力，危及日本领土。

每一次的新测试显然都是在朝鲜领导人金正恩的指挥下进行，为外界提供了窥见朝鲜科学家和军方官员动态的宝贵机会。他们正在不断推进可能危及美国国土安全的核项目和导弹实验。今年早些时候，朝鲜进行了第四次核试验，并发射了一枚远程火箭。外部观察人士表示，"远程火箭"测试不过是为了掩盖遭禁止的弹道导弹技术。

韩国参谋长联席会议的一份声明表示，朝鲜6月22日在东海岸城市元山进行的疑似首次"舞水端"测试以失败告终。日本防卫省则指出，这枚导弹的爆炸碎片落入了朝鲜半岛东海岸水域。

22日首次发射后不久，韩国军方称朝鲜再次发射了疑似"舞水端"导弹，飞行距离约为400千米（245英里）。朝中社称，导弹最大飞行高度达到1413.6千米（878.3英里）。

"我们不得不视其为成功测试，"针对第二次测试，韩国国立科学技术政策研究院分析师李春根（Lee Choon Geun）说，"此前朝鲜发射的导弹从未达到过这样的飞行高度。"

朝鲜方面称，这次成功发射的是地对地中远程战略弹道火箭"火星10号"，而外界则认为，"火星10号"很可能就是"舞水端"中程导弹。

美国夏威夷战略司令部指出，监控系统侦查并追踪到两枚疑似朝鲜"舞水端"导弹落入日本海。同时还表示这些测试没有给北美造成威胁。

根据韩国国防部官员消息，今年4月，朝鲜先后进行了三次疑似"舞水端"导弹的测试，但全都在半空爆炸或坠落。本月早些时候，朝鲜一次疑似"舞水端"导弹发射再次失败。

在4月份发射之前，尽管朝鲜曾在2010年平壤阅兵式上展示过一枚"舞水端"，但从未对其进行过飞行测试。

这些发射似乎是为了响应3月份金正恩提出的"增加核测试和导弹试验"的命令。而该命令又显然是对美韩春季联合军事演习的回应，朝鲜将此次演习视作入侵演练。

在朝中社的报道中，金正恩说，朝鲜必须支撑其先发制人的核攻击能力以应对来自美国的威胁，并持续研发战略武器系统。

就在军演结束后不久，朝鲜一边依然着力发展导弹技术，另一边一再提出要与韩国重新开始会谈。但是韩国拒绝了会谈提议，希望朝鲜首先进行核裁军。朝鲜要求核国家地位得到承认的要求也被美国和韩国驳回。

近期一系列的发射测试表明，朝鲜正在大力发展本国导弹技术，以应对国际社会施加的压力。进行核测试和远程火箭发射实验之后，朝鲜遭遇了史上最为强烈的联合国制裁。

"这些挑衅只会增强国际社会的决心，他们一直对朝鲜的行为感到严重担忧，"美国白宫发言人欧内斯特（Josh Earnest）表示："美国会继续与国际社会一道做我们此前做过的事，特别是与我们的盟友韩国和日本。"

韩国统一部称这些发射为"显然的挑衅"。日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）也持批判态度，并指出："我们认为这些行为不可原谅。"

中国外交部发言人华春莹则表示，中国并不认为朝鲜导弹发射测试能对中国发起挑战。近些年来，双方长期盟友的关系也已大幅降温。

近期，朝鲜声称已在远程核导弹的生产上取得了一系列突破，能够有力打击美国本土。但韩国官员则认为朝鲜根本没有生产出这样的武器。

不可否认的是，朝鲜的确已经掌握了大量能够到达韩国和日本的导弹，也包括美国在这些国家设置的军事基地。

朝鲜半岛至今仍维持着战争状态，因为1950到1953年的朝鲜战争以休战协议告终，而没有签署和平条约。大约有2.85万美军士兵驻扎在韩国，同时也还有成千上万士兵驻扎在日本。