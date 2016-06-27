英外交大臣：新首相产生前不会启动脱欧谈判

哈通社阿斯塔纳6月27日电 据BBC消息，英国外交大臣菲利普·哈蒙德（Philip Hammond）暗示说，英国不会迫于来自欧盟的压力迅速启动脱欧谈判。

欧盟委员会主席让-克洛德·容克（Jean-Claude Juncker）此前表示，英国应该立即启动脱欧进程。



几位欧盟国家的外长也作出了类似表态。



但哈蒙德说，"目前不会有任何事情发生。"



他表示，正式通告并启动脱欧程序的时机选择权在英国。在英国选出新首相取代现任首相卡梅伦之前，任何谈判都不会启动。

德国总理默克尔的幕僚长彼得·阿尔特迈尔(Peter Altmaier)对哈蒙德表示了支持，他在接受路透社采访时表示，英国政治人物应该有充分的时间评估脱离欧盟所带来的影响。

"他们应该花时间认真考虑英国脱欧可能导致的后果，这些后果不仅限于脱欧本身。"他说。

默克尔周六也表示，欧盟在谈判和协商的过程中"无需采取情绪化的方式"。在与英国的谈判中，欧盟也不会重点考虑如何制止其他国家离开欧盟的问题。

里斯本条约

在周四的公投之后，欧盟已经明确了英国正式脱离欧盟的协商方式。



欧盟称，英国脱欧一事适用从未使用过的《里斯本条约》（Treaty of Lisbon）第50条。该条款为脱离欧盟设置了两年的谈判期限，时间从欧盟委员会会议收到正式信件或者正式口头通知开始。欧盟委员会会议需全部成员国部长参加。







英国首相卡梅伦已经表示将在10月之前辞职，以让继任者主导相关谈判。

周四的公投结束后，英国何时以及如何启动脱欧谈判受到了广泛谈论和关注。

英国决定脱离欧盟的决定在整个欧洲大陆产生了广泛的政治影响，对欧盟持怀疑主义的法国、意大利及荷兰政党已开始要求在本国进行脱离欧盟的公投。