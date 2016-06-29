外媒：欧盟希望英国尽快脱离

哈通社阿斯塔纳6月29日电 据外媒消息，星期二对英国来说又是一个难过的日子。卡梅隆首相在布鲁塞尔会见欧盟领导人。这是英国选民决定脱离欧洲以来双方的首次见面。

卡梅隆可能会面临一些有关英国准备究竟何时、如何开始脱离欧盟程序的严峻问题。

欧盟委员会主席容克星期二在欧盟议会紧急会议上说："我要求英国澄清它的立场。不是今天，也不是明天上午九点，而是很快。"

但是英国领导人看来并不急于马上就开始脱离程序。卡梅隆已经说过公投以后他将辞职。他明确表示，将是他的继任者，而不是他本人，按照里斯本协定的第五十条款的规定启动英国与欧盟的脱离程序。

这样的话，启动程序最早也要到九月份才会开始。

但是法国和其他欧盟成员国担心，英国等待的时间越长，经济所受到的伤害就越重。星期二的股市又是动荡的一天。容克说，"我们不能让我们自己一直身陷长期的不确定之中。"

脱离运动领导人要求英国仍然像非欧盟成员挪威一样享有与欧盟国家的免关税贸易待遇。

欧盟的一些议员对英国的要求感到不安，德国总理默克尔也深感不满。

默克尔警告英国说，"如果你要退出，离开这个家，那么你就不能期望只放弃责任，同时还照样享受特权。"

美国总统奥巴马表示，他并不预期英国要离开欧盟的决定会产生"重大的巨变。"

奥巴马星期二对美国全国公共电台说："已经出现了一些歇斯底里，好像北约解散了一样，每个国家都急着找个地方躲起来。

奥巴马说，英国脱欧公投对欧洲的整合只是"一个暂停的动作"，有关国家要"喘口气"，想想如何保持自己国家的特征，如何保存整合的好处，如何应对选民的烦恼。