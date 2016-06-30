驻华大使：当选安理会非常任理事国是国际社会对我国总统为国际安全所作出努力的认可

哈通社北京6月30日电（记者萨德克•阿克加诺夫）29日，主题为"哈萨克斯坦：25年的和平、安全与发展之路"的圆桌会议在哈萨克斯坦驻华大使馆召开。

会上，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫表示，哈萨克斯坦当选为联合国安理会非常任理事国，证明了国际社会对纳扎尔巴耶夫总统为国际安全秩序所付出努力的认可。



大使表示，自独立以来，在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦为建立无核化世界这一目标而积极行动，不仅自愿放弃了核武器、关闭核试验场，纳扎尔巴耶夫总统今年还提出了"21世界无核化世界宣言"并使其成为了联合国正式文件。这些倡议得到了国际社会的一致认可。



努雷舍夫还表示，作为担任过上合组织、欧安组织、伊斯兰合作组织等多个国际性组织的轮值主席国，组织过多个大型国际活动，在国际政治舞台上拥有不俗声望和丰富的外交经验，完全有能力以负责任的国家形象，履行安理会职责。



努雷舍夫称，在国际体系转型、全球挑战加剧的大背景下，哈萨克斯坦成功当选联合国安理会非常任理事，不仅是哈萨克斯坦本身，也将是整个中亚地区国际地位的提升。这将为哈萨克斯坦直接参与解决全球性安全问题、提高中亚的重要并将其各类问题提升至国际水平，提供可能性。



据悉，中国国家反恐安全专员程国平、上合组织秘书长阿利莫夫、驻华大使努雷舍夫、中共中央对外联络部东欧中亚局代表以及中国外交部代表等50多名代表出席了此会议。（编译：木合塔尔·木拉提）