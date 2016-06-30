中国外交部祝贺哈萨克斯坦当选联合国安理会非常任理事国

哈通社北京6月30日（记者萨德克•阿克加诺夫）29日，在哈萨克斯坦驻华大使馆召开的主题为"哈萨克斯坦：25年的和平、安全与发展之路"的圆桌会议上，中国外交部欧亚司副司长刘彬表示，哈萨克斯坦是中亚历史上首个当选联合国安理会非常任理事国的国家，这同时也是国际社会对哈萨克斯坦在维护国际和地区安全中的重要作用所给予的正确评价。

刘彬首先代表中国外交部祝贺哈萨克斯坦当选联合国安理会2017-2018年非常任理事国。他同时表示，希望哈萨克斯坦能够在任期内为维护国际和地区安全发挥积极且有效的作用。



刘彬提到，纳扎尔巴耶夫是一个充满智慧和战略思想的政治家，提出了众多有关国家政策和外交领域的倡议，并获得了哈萨克斯坦民众及国际社会的支持。在其领导下，哈萨克斯坦在独立的25年中，国家发展稳定，社会经济和人民生活水平得到显著改善，国际声誉也大大提高。



据悉，中国国家反恐安全专员程国平、上合组织秘书长阿利莫夫、驻华大使努雷舍夫、中共中央对外联络部东欧中亚局代表以及中国外交部代表等50多名代表出席了会议。（编译：塔布斯）