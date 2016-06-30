中国前驻哈大使姚培生：哈萨克斯坦拥有大国般的外交手腕

哈通社北京6月30日电（记者萨德克•阿克加诺夫）29日，主题为"哈萨克斯坦：25年的和平、安全与发展之路"的圆桌会议在位于北京的哈萨克斯坦驻华大使馆召开。

会上，中国国际问题研究基金会研究员、亚非发展交流协会会员、前中国驻哈萨克斯坦大使姚培生在发言中表示，由于始终秉持着包容与对话的原则，妥善处理各类外交事务和争端，哈萨克斯坦与周边邻国、与美国、与欧盟和亚洲各个国家都建立了良好和稳定的外交关系。



在祝贺哈萨克斯坦成功当选联合国安理会非常任理事国的同时，姚培生表示，论人口数量，哈萨克斯坦并非大国，但在外交层面，哈萨克斯坦却展现出了犹如一个大国一般的卓越眼光和手腕，成就令世人瞩目。



这位中国外交官回忆了1992年，纳扎尔巴耶夫总统在联合国大会上就建立亚洲各国互信机制的倡议。



"当时人们对这一倡议是否能够成功充满怀疑，但十年后，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）在阿拉木图成功召开。在独立的哈萨克斯坦共和国的努力下，亚洲各国元首齐聚阿拉木图，使这一倡议成为了现实。这一路走过了多少坎坷与艰辛，我完全清楚。如今，有40多个国家和地区，以及国际组织参与到了亚信的工作当中。重要的不是这些参与国家的数量，而在于哈萨克斯坦的主张，已经成为了令国际社会关注的焦点所在。"姚培生说。



谈及纳扎尔巴耶夫总统在2015年9月联合国大会70周年峰会上的讲话时，姚培生说：



"纳扎尔巴耶夫总统的提议以及以此形成的联合国大会正式文件，理应得到国际社会的密切关注。当今社会严重威胁着人类文明的危机是什么？答案是：国际性的经济危机、国际法所遭遇的侵蚀、全球性机构职能的弱化以及全球性的环境危机。我认为，国际性经济危机发生的根源，就在于不公平的国际金融秩序。极少数的富人掌握了绝大多数的财富，美国的金融财团就像吸血鬼一样，吸食着美国平民以及各个发展中国家的血液。如果能够建立公平公正的金融秩序，就不会有这种情况发生的可能。因此，我们对于纳扎尔巴耶夫总统整顿国际金融秩序的倡议，是完全支持的。"



姚培生还对目前国际上出现的一国针对另一国实行单方面制裁的行为进行了谴责。



中国外交官还提到了将于2017年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开的2017世博会。



他说："纳扎尔巴耶夫总统对绿色能源的发展十分关注，而2017年世博会将成为阿斯塔纳市有史以来最值得关注的盛会之一。我在不久前于上海召开的一个圆桌会议上，就建议我国公民前往哈萨克斯坦参加这一盛会，了解我们的邻居哈萨克斯坦的历史文化和当代成就。我相信，2017世博会将获得圆满成功。"



姚培生还强调了哈萨克斯坦同各邻国以及美国、欧洲各国、亚洲各国之间良好的外交关系。



"这均归功于哈萨克斯坦始终秉持着包容与对话的原则，并能够妥善的处理各类国际争端。"他说。（编译：木合塔尔·木拉提）