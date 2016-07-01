多措并举助力第二个工业化五年计划

哈通社阿斯塔纳7月1日电 为进一步落实第二个工业化五年计划各项规划的顺利落实，政府启动了多项措施，大力推动工业创新发展。

在第二个五年工业发展计划伊始，政府就采取了相应的措施，积极应对经济危机。

一是确定落实国家工业发展方案的5年具体措施，执行率达到96.1%。

二是根据最重要的战略问题，制定国家工业发展方案路线图，以落实优先任务，2015年执行率达到98.7%；在立法层面保障经济特区参与者的税收优惠并强化稳定性；简化额外能源生产的启动程序；在购买农业机械等方面改进农业生产者补贴机制。

三是确保法律的进一步完善：修订企业法、海关法典、税法、科学和科技商业化法以及对经济特区法进行修改和补充。

四是重新编辑并扩大扶持措施("商业路线图-2020"、"生产率-2020")。

五是确定11所高校和10所学院培养高技能人才，与世界顶尖院校开展合作，制定24项教育计划。

政府和央行已采取措施向反危机计划框架下的100多家企业提供了支持。

由于持续落实工业政策，加工业在危机时刻显示出巨大的稳定性。

根据工业路线图，投产项目898个，总投资3.8万亿坚戈。其中2015年128个项目，投资8150亿坚戈。

80%的项目新增就业岗位8500个，20%的项目助力企业创新扩大，2015年GDP的三分之一来自路线图项目。（编辑：木合塔尔·木拉提）