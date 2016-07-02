上合组织与微博签署合作协议

哈通社北京7月2日电（记者萨德克•阿克加诺夫）6月30日，在上海合作组织总部举行哈萨克斯坦任2016-2017年上合组织轮值主席国潜力圆桌会议。

会上，上合组织与中国最大的社交媒体平台微博签署合作协议。



上合组织秘书长拉希德•阿利莫夫与微博CEO王高飞出席签约仪式并在协议上签字。



根据双方签署的协议，上合组织秘书处将优先向微博提供上合组织在政治、经济、文化及其他领域事业发展情况的新闻信息。而微博将积极协助推广上合组织多层次框架下的有关活动，以提高上合组织威望和世界影响力。



与此同时，已经试运行1个月的 @上海合作组织 官方微博进入正式运营阶段，该微博于5月20日上线试运行，至今已收获3.6万粉丝。

上合组织正式成立于2001年6月15日，刚刚度过15周年纪念日，在"上海精神"的引领下，上合组织各成员国和衷共济，为维护地区和平安全、打击恐怖主义、推动成员国间交流，促进地区经济社会文化发展等方面做出了卓越贡献。



微博自2009年上线以来，一直是中国最具影响力的社会化媒体平台之一。今年第一季度，微博的月活跃用户增至2.6亿，日活跃用户达到1.2亿，用户活跃和互动都在持续增长。（编辑：木合塔尔·木拉提）

















