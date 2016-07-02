上合组织轮值主席国潜力圆桌会议在北京举行

哈通社阿斯塔纳7月2日电 据上海合作组织官网消息，2016年6月30日，在上海合作组织总部（北京）举行哈萨克斯坦任2016-2017年上合组织轮值主席国潜力圆桌会议。

哈萨克斯坦和中国各部委高级代表、上合组织成员国驻华大使及外交官、中国科学研究机构负责人及中方智库代表出席圆桌会议。



上合组织秘书长阿利莫夫在致辞中指出，"多年来，在哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的直接领导下，哈萨克斯坦外交成功实施多项战略性外交举措，这涵盖国际政治的几乎所有领域，并深刻反映出哈方对世界和人类命运的关切"。



阿利莫夫说，"塔什干峰会之后，哈萨克斯坦共和国开始担任轮值主席国。哈方是上合组织的创始成员国，为上合组织发展做出了卓越贡献。直至现在，人们仍能回忆起2011年在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行上合组织十周年庆典峰会及相关活动的盛况"。



上合组织秘书长着指出，哈萨克斯坦担任上合轮值主席国时间段与其担任联合国安理会2017-2018年非常任理事国重合，这具有象征意义。阿利莫夫着重强调，"这进一步表明了哈萨克斯坦所拥有的国际威望和尊重，并进一步表明，哈萨克斯坦在地区和世界事务中扮演着积极的角色。我相信，在未来一年，哈萨克斯坦共和国担任上合组织轮值主席国期间，会将上合发展质量推向新高度，并通过务实合作造福各成员国人民"



哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫表示同意阿利莫夫秘书长所述并表示，自上合组织成立以来，哈萨克斯坦一直是最活跃的创始成员国之一，提出了多项各领域发展、项目、文件及日程建议。努雷舍夫说，"哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在前不久的塔什干峰会上明确指出，哈萨克斯坦在上合框架内的主要优先领域为：加强地区安全、发展经济合作、挖掘过境运输潜力和深化人文关系"。



哈萨克斯坦大使指出，哈方高度重视联合打击新威胁的重要意义，"根据哈萨克斯坦总统在上合组织塔什干峰会上的提议，哈方已开始研拟《上合组织关于联合打击国际恐怖主义的宣言》相关工作，并将于近期提交成员国讨论"。



在讲话中，努雷舍夫大使还谈到经济、文化和人文领域合作。他指出，在担任轮值主席国期间，哈萨克斯坦将重点关注经济合作问题。"欧亚经济联盟"同中方"丝绸之路经济带"倡议的对接将为所有地区国家带来广阔经济发展和基础设施建设前景。纳扎尔巴耶夫总统在塔什干峰会期间提议建设欧亚运输和交通枢纽，这将连接起上合成员国和观察员国。哈方将积极致力于实施哈萨克斯坦基础设施发展国家计划，这也将会是一盟一带的有益补充"。



努雷舍夫表示，为促进上合组织文化、人文领域逐步发展，哈萨克斯坦将推进文化、教育、卫生、环保、科技、青年政策、旅游和体育合作的深入开展，"将在上合组织总部成员国日项目框架下，举办一系列专门文化活动"。



哈萨克斯坦大使着重强调，"哈萨克斯坦任上合组织轮值主席国的高潮是阿斯塔纳峰会。按照哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的建议，峰会拟于2017年6月8至9日举行。峰会前夕，将举办主题为"绿色未来"的2017年阿斯塔纳世博会开幕活动。"



在圆桌会议框架下，科研机构和智库代表就包括"上合-欧亚经济联盟合作前景实施路径"、"上合-欧亚经济联盟-丝路经济带对接的条件和机制"等一系列问题深入交换意见，并根据讨论结果形成专门建议，供哈萨克斯坦担任上海合作组织和欧亚经济联盟轮值主席国期间推进务实合作参考。