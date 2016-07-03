英国很可能出现一名女首相

哈通社阿斯塔纳7月3日电 据外媒消息，英国看起来将会再次出现一位女首相。英国的第一位女首相撒切尔夫人26年前在保守党的一次政变后离任。

在取代卡梅伦成为执政的保守党党魁与英国首相的一轮竞争中，目前领先的人选是两位女性，一位是作风强硬的内政大臣特蕾莎·梅，另一位是从政资历较浅的能源国务大臣安德里亚·利德森。

三名男性竞争者看起来很快失去了保守党议员们的支持。英国的保守党议员将从星期二起举行一系列的不记名投票，直到剩下两名候选人。保守党的15万基层党员将在9月2日以邮递选票的形式选出该党领导人。

利德森是一名脱欧派，她正在获得脱欧派议会成员的支持，这些议员一度计划支持伦敦市长鲍里斯·约翰逊，但约翰逊在与推动英国脱欧的伙伴迈克尔·戈夫发生激烈不和后退出竞选。利德森星期六对每日电讯报说："我很高兴看到更多的女性进入公共服务。妇女可以做出巨大贡献。"

无独有偶，英国工党的党魁也很可能会由女性来担任。安吉拉·伊格尔有可能星期一宣布挑战工党现任领导人科尔宾。同样，苏格兰首席部长妮可拉·斯特金是一位女性，苏格兰的保守党领导人也是女性。



英国内政大臣特蕾莎·梅（左）和能源国务大臣安德里亚·利德森