卡扎菲曾建议哈萨克斯坦保留核武库

哈通社阿斯塔纳7月4日电 7月2日，哈巴尔电视台播出电视专题片《总统》。

在全长44分钟的专题片中，哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫回忆了哈萨克斯坦独立25年来所走过的历程，并就发展过程中所遭遇的困境和取得的成就谈了自己的看法。



其中，一段鲜为人知的故事颇为引人注目。



片中，现任哈萨克斯坦共和国参议院（议会上院）议长卡斯木卓玛尔特•托卡耶夫透露，1992年，时任利比亚领导人卡扎菲曾致电纳扎尔巴耶夫，建议纳扎尔巴耶夫总统保留核武器。卡扎菲将其称之为"穆斯林的第一枚核弹"。



"92年，外交部收到了一封由当时的利比亚领导人卡扎菲亲笔签名的外交信函，指明要求送达纳扎尔巴耶夫总统。在这封外交信函当中，卡扎菲建议纳扎尔巴耶夫总统保留哈萨克斯坦手中的核武器库。"托卡耶夫说。



"如果真的把核武库保留下来，会是什么样子呢？想来，哈萨克斯坦必将成为令周边疑虑和担忧的焦点，变成如同当今朝鲜问题一样的存在。这样的国家，谁会来投资？哈萨克斯坦是一个拥有大量外来投资的国家，将近2500亿美元，这些投资令我国经济实现了跨越性的腾飞。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）