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17:36, 04 七月份 2016 | GMT +6
一组跟摄影师有关的趣图
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这是一个人人有相机，人人玩摄影的时代。但是，只有那些最丧心病狂的一拨人才是真正的摄影师。他们为了拍张好照片，或自残，或犯二，其所作所为实非常人所能及！一起与海外摄影来见识一下这些疯狂的摄影师们，看看他们是如何拍出好照片的吧！
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