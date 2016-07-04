一组跟摄影师有关的趣图

这是一个人人有相机，人人玩摄影的时代。但是，只有那些最丧心病狂的一拨人才是真正的摄影师。他们为了拍张好照片，或自残，或犯二，其所作所为实非常人所能及！一起与海外摄影来见识一下这些疯狂的摄影师们，看看他们是如何拍出好照片的吧！



















