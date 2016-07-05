外媒：俄罗斯和中国将在民航市场上挤压西方

哈通社阿斯塔纳7月5日电 德媒称,俄罗斯和中国现在能制造顶级军用飞机,这一点毫无争议。但在民用客机方面,两国还存在显着不足。比如,从发动机上就能清楚看出问题来。俄罗斯的MS-21客机和中国的C919客机使用的都是西方制造的发动机。

据德国《世界报》网站报道,对俄罗斯和中国而言,这两种中型飞机只是一项更大计划的序幕。两国的技术人员正在一同打造一种大飞机。它将成为波音787和空客A350的竞争机型。研发者说,这种大飞机将拥有自主研发的发动机。

俄中共同研发的宽体客机的具体数据现在还很少。它是中国商用飞机有限责任公司和俄罗斯联合飞机制造公司的一个合作项目。

俄罗斯媒体预计,联合研制的宽体客机将于2023年左右推向市场。但一些专家并不如此信心十足。他们估计这种新型大客机至少10年后才会上市,甚至可能要等到2030年。有消息称,该飞机在很大程度上以俄罗斯的伊尔-96型飞机为基础。

俄罗斯副总理罗戈津近日宣布,对于至今悬而未决的发动机问题,俄罗斯准备自主制造。他说,俄方已向中方通报开始研制这一推力达35吨的发动机。不管是从前的苏联,还是现在的俄罗斯,均未研制过如此强大的发动机。

世界飞机发动机市场目前由通用电气公司(美国)、罗尔斯罗伊斯公司(英国)和普惠公司(美国)等主导。与军用飞机发动机主要看重性能不同,民用客机的发动机更要考虑成本、环保和维护等问题。因此,很多人对自主研制发动机持保留意见。一些业内人士认为,东方的军用飞机发动机制造商在研制民用飞机发动机方面并不一定在行。

有鉴于此,西方对俄罗斯人宣布自主制造大型民用客机发动机的看法掺杂着冷静与怀疑。制造一台安全且经济的大型飞机发动机可不是一件简单的事情。

俄罗斯宣布自主制造发动机或许也是对西方经济制裁的回应。制裁加大了技术转让的难度。此外,一些雄心勃勃的东西方合作计划并未被执行或是项目被延期。

与此同时,中国人在飞机制造领域的重要性不断增加,并且积累了丰富经验。如西安飞机工业集团制造的运-20大型远程运输机已开始量产并投入军用。该运输机从首飞到投入使用只用了3年多时间,而欧洲研制类似运输机却耗费了长达6年时间。中国的运-20运输机也不像欧洲运输机那样存在诸多技术问题。（编辑：木合塔尔·木拉提）