中国外交部：中方高度评价纳扎尔巴耶夫为发展上合组织所做出的贡献

哈通社北京7月5日电 （记者萨德克•阿克加诺夫）中方高度评价纳扎尔巴耶夫为发展上合组织所做出的贡献。

日前，中国外交部欧亚司副司长姜岩在出席上海合作组织总部举行的哈萨克斯坦任2016-2017年上合组织轮值主席国潜力圆桌会议上作出上述表示。



姜岩说："我首先祝贺哈萨克斯坦当选联合国安理会2017-2018年非常任理事国。中国高度评价哈萨克斯坦和总统纳扎尔巴耶夫对上合组织的发展做出的卓越贡献。我们相信哈萨克斯坦能够做好上合组织轮值主席国所担任的各项工作。"



她表示，多年来，上合组织在区域安全和地区经济发展中发挥着重要作用。塔什干峰会期间，上合组织总结了其15年的发展工作，并就国际和区域安全问题，以及联合打击恐怖主义和上合组织成员国之间的各领域合作关系深入交换了意见。



哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫指出，批准上合组织2025年发展战略行动计划的实施，以及接纳新的成员国对上合组织的未来发展具有重要意义。



姜岩强调，中国国家主席习近平2013年访哈时提出了"一带一路"战略，而"欧亚经济联盟"和"光明大道"经济计划与中方"丝绸之路经济带"倡议的对接，将为欧亚地区经济发展和基础设施建设带来广阔前景。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）