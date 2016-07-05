程国平：阿斯塔纳是哈萨克斯坦最耀眼的明珠

哈通社北京7月5日电（记者萨德克•阿克加诺夫）阿斯塔纳日即将到来之际，中国国家反恐安全专员程国平向哈萨克斯坦人民致以节日问候。

"我祝全体哈萨克斯坦人民阿斯塔纳日快乐，值得一提的是，这一天同样也是哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫阁下的生日。在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦成为了中亚地区最稳定、强盛和繁荣的国家。尽管是一座新兴的城市，但阿斯塔纳市正在随着哈萨克斯坦的发展步伐，逐步的成为了哈萨克斯坦明珠，甚至可以说是整个中亚最耀眼的城市。"在接受哈萨克斯坦记者采访时，程国平如是说。



程国平曾作为中国驻哈萨克斯坦大使，见证了阿斯塔纳这座城市的成长。



"今天的阿斯塔纳，是哈萨克斯坦发展的缩影。我祝愿哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫总统卓越的领导下，取得更辉煌的成就。我特别想重点强调的是，明年阿斯塔纳将举办世博会。我相信，中国国家主席习近平将会出席这一盛会的开幕式。再次向友好的哈萨克斯坦人民致以节日的问候，愿哈萨克斯坦人民永享幸福和健康。"程国平说。



程国平曾任中国驻俄罗斯使馆公使等职，2007年升任中华人民共和国外交部欧亚司司长，2008-2009年任中国驻哈萨克斯坦大使，2011-2015年任中国外交部副部长。（编译：木合塔尔·木拉提）