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    15:32, 05 七月份 2016 | GMT +6

    伊利亚•伊林等四名奥运冠军将缺席里约奥运

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    哈通社阿斯塔纳7月5日电 据文化和体育部消息，我国举重运动员伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃已确定将不参加里约奥运会。

    文体部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒称，由于涉嫌违禁药物服用丑闻而遭遇禁赛，四位奥运冠军将缺席2016年里约奥运会。

    "或许他们将参加东京奥运会，毕竟他们都还很年轻。" 穆罕麦迪吾勒说。

    据悉，纳扎尔巴耶夫总统昨日（4日）在接见哈萨克斯坦奥运代表团时，也对违禁药物风波以及禁药机构的检查是否公正表示了质疑。他同时勉励代表团运动员，不要被这些风波所影响。

    "你们要做的，就是赢得比赛。"总统说。

    此前有报道称，因涉嫌服用兴奋剂，伊利亚•伊林等多位我国举重运动员被临时性禁赛。而后续的血液检测中，伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃等四位奥运冠军血液中均被发现含有司坦唑醇成分。且伊利亚•伊林和钦珊罗还被证实服用了另外两种兴奋剂。

    伊利亚•伊林坚称，所有对他服用禁药的指控都是虚假的，而且他将证明自己的清白。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 议会选举2016 黄金储备
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