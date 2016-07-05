伊利亚•伊林等四名奥运冠军将缺席里约奥运

哈通社阿斯塔纳7月5日电 据文化和体育部消息，我国举重运动员伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃已确定将不参加里约奥运会。

文体部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒称，由于涉嫌违禁药物服用丑闻而遭遇禁赛，四位奥运冠军将缺席2016年里约奥运会。



"或许他们将参加东京奥运会，毕竟他们都还很年轻。" 穆罕麦迪吾勒说。



据悉，纳扎尔巴耶夫总统昨日（4日）在接见哈萨克斯坦奥运代表团时，也对违禁药物风波以及禁药机构的检查是否公正表示了质疑。他同时勉励代表团运动员，不要被这些风波所影响。



"你们要做的，就是赢得比赛。"总统说。



此前有报道称，因涉嫌服用兴奋剂，伊利亚•伊林等多位我国举重运动员被临时性禁赛。而后续的血液检测中，伊利亚•伊林、祖尔菲亚•钦珊罗、玛娅•马内扎和斯维特拉娜•珀多别多娃等四位奥运冠军血液中均被发现含有司坦唑醇成分。且伊利亚•伊林和钦珊罗还被证实服用了另外两种兴奋剂。



伊利亚•伊林坚称，所有对他服用禁药的指控都是虚假的，而且他将证明自己的清白。（编译：木合塔尔·木拉提）