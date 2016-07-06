媒体：心脏病和癌症为全美最大健康杀手

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据美国媒体消息，美国疾病防治中心发布2014年美国十大死亡原因，心脏病和癌症名列前茅，但亚裔美国人的第一健康杀手是癌症，和中国的状况一样。

美国疾病防治中心属下的全国健康状况统计中心发布的2014年美国人的十大死亡原因的统计报告显示，心脏病占百分之23.4最高，其次是恶性肿瘤，百分之22.5。

死因排行榜的数字进一步根据性别和族裔背景细分，有不同结果，例如，因阿尔兹海默症死亡的女性占百分之5，但男性只有百分之之2.1。非洲裔因糖尿病致死占百分之4.3， 但白人只有百分之2.7。

亚裔癌症多

亚裔美国人的癌症死亡率高达百分之26.8，是他们的头号杀手。而非洲裔、白人和美洲印第安土著的死因都以心脏病居首。

2014年心脏病的死者有61万多人，癌症死者多达59万多人，分别是当年的第一和第二死因，这个报告是美国政府根据当年各地的县政府登录的死亡证书得出的。

在所有死因当中增长最快的是又称老人痴呆症的阿尔兹海默症，比前一年增加了百分之10.5。

美国疾病防治中心和中国政府在影响国际社区的公共卫生事务方面的合作已经有三十多年，防治中心在2014年发表关于中国十大死亡原因的情况简报，以恶性肿瘤占百分之28居首，其次是心脏病，百分之21； 脑血管疾病，百分之11，呼吸系统疾病，百分之5，事故和意外受伤，百分之5.2，中风和脑血管疾病，百分之5.1。其余都不满百分之5，依次为阿尔兹海默症，糖尿病，流感和肺炎，肾脏病，自杀和自我伤害。

肺癌最常见

北京朝阳医院呼吸科主任施焕中在2013年的一篇分析中国过去三十年主要死亡原因的报告中指出，中国在过去近三十年中，超过百分之85的死亡归因于恶性肿瘤、脑血管疾病、心脏疾病、呼吸系统疾病、损伤和中毒等五种原因。而恶性肿瘤，脑血管，心脏和呼吸系统疾病患者的死因被认为与烟草有关，中国近三十年来的烟草相关死亡率大幅度增长，2010年，中国估计有三亿人为现时吸烟者，使得中国成为世界上最大的烟草消费者，此外，估计有百分之72的非吸烟者，包括一亿八千万儿童曝露于二手烟。而中国的戒烟率非常低。肺癌近年成为中国最常见的癌症。

美国癌症学会今年初发布消息指出，根据一份新的报告估计，中国每天因癌症死亡者超过七千五百人，去年新增癌症病例多达430万，而全年因癌症致死估计超过280万人，肺癌是中国最常见的癌症杀手，中国所有癌症致死的原因大约四分之一要归咎于吸烟，然而在2010年，过半数的中国成年男子仍然吸烟，青年和青少年的吸烟率还在上升中。