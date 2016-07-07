阿拉木图将走一条符合自身特色的发展道路

哈通社阿斯塔纳7月7日电 阿拉木图不是哥本哈根或其他城市的翻版，它将依据自身特色发展。

日前，阿拉木图市长包尔詹•拜别克在阿拉木图举行的一场创新论坛上如是说。



据悉，这一创新论坛的主题为"阿拉木图--一座适合生活与商业的城市"。



"阿拉木图并不打算变成哥本哈根、纽约或者伊斯坦布尔之类城市的翻版，这座城市有它自己的特色，我们有着自己的特产。前段时间，我们曾提到过旅游业的问题。阿拉木图的自然风光十分适合旅游业的发展，不过我们依然有着一些亟待解决的问题。"包尔詹•拜别克说。



市长表示，近五年来，阿拉木图市城市面积增长了近一倍有余，市中心人口则增长了20%。



"所有的精力都被投入到了基础设施建设当中。市场环境的存在，也为城市居民提供了很多便利。"他说。



包尔詹•拜别克认为，阿拉木图市当前最重要的问题，是对城市交通体系进行改革。



"阿拉木图不是一个为大量汽车通行而设计的城市。这里气候宜人适宜居住，但不太适合汽车的大量进入。城市环境，尤其是城市空气质量的下降，80%的原因在于汽车尾气的排放。因此，对城市交通体系的改革是重中之重。我们将建设一个能够方便绝大多数居民的城市交通系统，并设法减少城市中的汽车数量。"包尔詹•拜别克说。（编译：木合塔尔·木拉提）