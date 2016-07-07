哈萨克斯坦游或成中国旅游业新热门

哈通社阿斯塔纳7月7日电 中国国家旅游局日前下发通知，宣布自2016年7月15日起正式开放中国旅游团队赴哈萨克斯坦的旅游业务。

该通知称，由中国国家旅游局批准的特许经营中国公民组团出境旅游业务的旅行社有权经营中国公民组团赴哈的旅游业务并代办赴哈团体旅游签证申请。



旅游团将以团队形式入出哈萨克斯坦，并根据已确定的日程以团队形式旅行。



与哈萨克斯坦接壤的新疆自治区各大旅行社对这一通知的反应最为积极。



当地旅游行业从业者表示，哈萨克斯坦独特的自然风光和人文历史十分吸引人，而且由于和新疆接壤，距离近、风景美、花费少，由新疆进入哈萨克斯坦的旅游线路发展前景十分广阔。



许多新疆的大型旅行社正在筹划开拓新的哈萨克斯坦旅游线路，并将其同新疆境内的旅游线路相结合。



”中国内地游客在新疆游玩之后，再进入哈萨克斯坦观光，体验异域风情，这样的线路想必会大受欢迎。“一位新疆旅行社负责人这样说。



据悉，过去哈中两国旅游线路的发展瓶颈主要在于签证政策方面，手续繁琐收费高昂，但在于2015年12月14日哈中两国签署《便利中国公民赴哈萨克斯坦共和国团队旅游的备忘录》后，中方旅行社可按照哈萨克斯坦方面的要求，将游客的资料统一传给哈国有相关资质的旅行社，由哈方旅行社办理签证，费用和时间周期将得到大大降低。（编译：木合塔尔·木拉提）