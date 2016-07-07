中国人连续第四年成为美国房产最大海外买家

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据界面新闻报道，周三公布的一项调查显示，按金额计算，中国买家连续第四年成为美国房产最大的海外买主。

美国全国地产经纪商协会(National Association of Realtors)的数据显示，在2015年4月至2016年3月的一年内，中国人共在美国购置29195套房产，总价值为273亿美元，房价中值为542,084美元，高于所有海外买家在美购置房产的中值277,380美元，也是美国现房价格中值223,058美元的一倍不止。

一方面，这意味着在美购房的基本是中国精英阶层。另一方面，也是因为中国买家更喜欢在加州、华盛顿和纽约等州的中心城市及郊区买房，而那些地方的房价相对较高。

在美购置住宅的全部海外买家中，来自中国、加拿大、印度、墨西哥和英国的买家占了45%。排在第二位的加拿大买家，其购置房产总值为89亿美元。印度和墨西哥以61亿美元和48亿美元的房产购买总价值分别位居第三和第四。







其中加拿大和英国的非居民买家占多数，而中国、印度和墨西哥这三国的居民买家占多数。

最受海外买家欢迎的五个州分别为：佛罗里达州（22%）、加利佛尼亚州（15%）、得克萨斯州（10%）、亚利桑那州（4%），以及纽约州（4%）。







大约三分之一的中国买家选择了加州，报告指出，这很可能是由于加州距离亚洲较近，并且当地对亚洲文化具有亲和性。除此以外，纽约、德克萨斯、华盛顿和新泽西都是颇受中国买家欢迎的购房之地。

海外客户在美购房主要是为了居住、投资以及度假等。40%的中国买家在美购房的主要目的是将其用作主要居所，13%是为了方便孩子在美学习。

总体而言，外国买家在美国购置住宅的总额下滑了1.3%，至1026亿美元。这主要是由于美元升值、全球经济放缓以及美国房价上涨导致的。











