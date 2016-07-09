男人休陪产假的四个好处

全世界只有巴布亚新几内亚和美国两个国家没有给产妇提供任何带薪产假，但不给新生儿的父亲提供带薪陪产假的国家则远多于这一数字。结果，很多男性只能利用节假日或无薪假来帮助配偶带孩子--只有很少一部分男性的假期能超过2周。

多年以来，为了让更多女性进入职场，社会各界一直把重点集中在女性产假上。但专家认为，要真正解决这一问题，或许应该集中精力提升家庭总收入，更加努力地推行男性陪产假制度。有鉴于此，本文分析了男性带薪产假可以提升家庭收入的4种方法。



母亲收入增加



有证据显示，更好的男性陪产假制度有助于缩小两性之间的收入差距。作为全世界的产假福利最慷慨的地区，斯堪迪纳维亚或许可以提供一些答案。瑞典政府的研究表明，父亲每休一个月的陪产假，母亲未来的年收入就会增加近7%。两性收入差距的缩小已经帮助瑞典成为全世界两性公平度第四高的国家，这一标准的主要考量指标包括劳动参与度、教育、健康和政治权利等。



想要更加广泛地普及这项政策，就需要改变雇主对职场父亲这一角色的看法，即使是高福利国家也不例外。英国领导与管理研究所(Institute of Leadership & Management)最近的研究表明，鼓励夫妻双方共享产假、共担育儿责任，是促使更多女性晋升职位、提升收入的关键步骤。该机构首席执行官查尔斯·埃尔文(Charles Elvin)说："但我们的研究发现，文化障碍阻碍了男性陪产假的实施。"



更多父亲独自育儿



瑞典一项小范围研究显示，在大型私有公司工作的父亲往往能获得更长的陪产假，他们在孩子12岁前参与育儿的时间也更长。当母亲们工作时，父亲们获得的任何与父亲这一身份有关的假期都更有可能用来自行育儿--而不会花钱雇佣保姆。



英国和美国的研究都表明，父亲在新生儿出生期间获得的假期，和他们对育儿活动的参与度有着极大的相关性。例如，获得正式假期的英国父亲换尿布的比例增加25%，半夜起来喂食8至12个月婴儿的比例也增加19%。这与他们在孩子出生前的育儿承诺并无关系。



提升健康水平，降低缺勤率



提升母亲的心理健康水平可以让她们更好地重返工作岗位，赚钱养家。在英国，父亲享受的男性陪产假与母亲生产后3个月的健康状况密切相关。而在法国，研究表明男性陪产假意味着父亲可以抽出更多时间照料婴儿，大大降低母亲患上产后抑郁症的风险。



如果有幸在某些国家，甚至还可以拿现金奖励



有些国家不仅提供非强制性男性陪产假制度，甚至还出台了配套的奖金制度。

例如，德国不仅为男性提供"爸爸假"，还针对整个家庭发放奖金。事实上，德国拥有全世界福利最高的产假制度：男性和女性在产假的时间长度上享有相同的权益，均为12至14个月，而且在此期间还能获得65%的工资。但实际上，休陪产假的男性数量仍然远远少于女性。