日本参议院选举今日开始投票

哈通社阿斯塔纳7月10日电 据外媒消息，日本参议院选举今日（10日）上午开始投票，确定参议院中半数、即121个议席的归属。以自民党、公明党为首的修宪势力能否获得参议院三分之二以上议席成为本次选举关注的焦点。

日本参议院共242个议席，每3年改选其中一半。本次选举涉及自民党现有115个议席中的50个、公明党20个议席中的9个。若自民党能在选举中赢得57个或以上议席，便可实现在参议院席位单独过半。若自民党、公明党、大阪维新会、珍视日本之心等修宪势力获得78个或以上议席，便可达到参议院议席总数的三分之二。



发起修宪动议需要参众两院各三分之二以上议席支持，而自民党、公明党组成的执政联盟已经掌控了众议院三分之二的议席。

据悉，投票将于东京时间10日20时结束，最终结果将在投票结束后数小时内发布。根据日本多家媒体的选前分析，以自民党、公明党为首的修宪势力有可能获得参议院三分之二以上议席。



日本近年选举投票率持续低迷，上届参议院选举更是跌至52.6%。此外，日本选举制度的缺陷造成同票不同权，因此饱受争议。有日本律师团体已表示，准备在11日向全国多个法院提起违宪诉讼，要求判处全国45个选区的所有选举无效。