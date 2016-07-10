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    14:34, 10 七月份 2016 | GMT +6

    瑞士央行：必须准备灵活应对英国退欧带来的影响

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    哈通社阿斯塔纳7月10日电 据路透社消息，10日，瑞士央行总裁乔丹在周日晨报（Le Matin Dimanche）专访中称，该央行必须准备灵活应对英国退欧带来的短期威胁和机会。

    乔丹表示，"瑞士面临的问题是，知道如何最好地适应。目前谈及风险和机会还为时尚早，"

    "这是一个复杂的问题。短期来看，瑞士必须灵活地应对影响金融市场和全球经济的各种变化。长期来看，则必须保持与主要贸易伙伴欧盟的商业关系，同时也要保持与英国的商业关系。"

    他说，保留对两方市场的准入是基本问题。

    英国6月23日公投决定退欧后，投资者纷纷抛售英镑转向瑞郎避险，瑞士央行出手干预以削弱瑞郎汇率。

    分析师预计，瑞士央行将继续活跃在市场，以阻止瑞郎兑欧元 升穿1.08，但乔丹表示，瑞士央行对欧元/瑞郎汇价没有具体目标。

    "我们的目标是减轻瑞郎升值压力，瑞郎汇率仍严重高估，"他说。

    乔丹指出，英国退欧的不确定性将持续，直到英国明确其经济政策。

    乔丹说，英国需要确定未来与欧盟的关系，与此同时，欧盟也应考虑做出调整，以改善其工作以及应对一些成员国不满情绪的方式。

    自全球金融危机以来，全球各国央行已动用所有可用工具促进经济复苏，但货币政策需要结构性政策的支持。

    "原则上来说，可以一直不断采取货币政策，进一步降低利率或增加货币供应。对瑞士央行而言也是如此，该央行尤其侧重于缓解瑞郎面对的升值压力，"乔丹说。

    标签:
    国际 金融 黄金储备 欧盟
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