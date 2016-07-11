俄罗斯拟研制具备人类思考能力的情感机器人

哈通社阿斯塔纳7月11日电 据英国每日邮报报道,目前,俄罗斯科学家计划未来一年半研制出一款情感机器人,它能够像人类一样思考问题,增进信任关系。

这种情感机器人叫做"虚拟演员",由俄罗斯国立核能研究大学负责研发,之所以这样命名是由于它的一个主要功能是能够担当演员,扮演一些特殊人物角色。研究人员表示,它能够理解事物变化,伴随事件发展而随机应变。



研究人员称,这种情感机器人将作为一个会思考的人类一样,不通过编程或者加固性学习而获得认知能力。它自已必须能够设置学习目标,制定问题获得一些目标,并且积极寻求答案。



目前,研究人员开始研究分析人类大脑如何工作。俄罗斯国立核能研究大学阿列克谢-萨姆索诺维奇(Alexei Samsonovich)教授称,我们的首要目标是制定人类大脑建立的自然智能基本法则,生物解决方案比人工解决方案更优化,尤其是在适应性、学习能力、对意外干涉事件的抵抗等,同时,我们将这个智能机器人基于计算机系统。



人类大脑海马体负责记忆,使用神经细胞感知空间。如果这些神经细胞放置在某一平面,它们的活动性将聚焦于某一点。萨姆索诺维奇教授表示,这存在一个问题:我们必须复制数百万个神经细胞,每个细胞之间建立数万个连接,数十亿个离子通道来呈现代表0和1的计算机数据变化。我确信当前的计算机系统,其运行速度和内存已完全满足建立类人智能机器人的要求。



此前，俄罗斯曾有一台机器人因多次企图逃出实验室，而备受国际舆论关注。



读者可点击这里了解详情。（编译：木合塔尔·木拉提）