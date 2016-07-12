中国外交部发表声明：仲裁庭南海裁决无效

哈通社阿斯塔纳7月12日电 据新华社消息，7月12日，荷兰海牙的国际仲裁法庭南海仲裁案作出了对菲律宾有利的裁决。海牙法庭在裁决中指在九段线内，中国没有"历史权利"宣称主权。

同日，中国外交部发表声明表示：“关于应菲律宾共和国单方面请求建立的南海仲裁案仲裁庭（以下简称‘仲裁庭’）于2016年7月12日作出的裁决，中华人民共和国外交部郑重声明，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。”



声明称，菲律宾单方面提起仲裁，目的是恶意的，不是为了解决与中国的争议，也不是为了维护南海的和平与稳定，而是为了否定中国在南海的领土主权和海洋权益。



该案由菲律宾单方面提起仲裁，菲律宾称中国在南海区域的活动违反了国际法。



中国政府始终宣称拥有南海岛礁和岛屿90%的主权，但周边其它国家也宣称对其拥有部分主权。



中方此前宣称不接受、不参与南海仲裁案，不承认、不执行仲裁结果。



海牙法庭的裁决公布之后，包括新华社在内的很多中国媒体都重申了这一点。



新华网称这是无效裁决，中方多次声明，菲律宾共和国阿基诺三世政府单方面提起仲裁违背国际法，仲裁庭没有管辖权，中国不接受，不承认。



声明最后表示，在领土问题和海洋划界争议上，中国不接受任何第三方争端解决方式，不接受任何强加于中国的争端解决方案。



“中国政府将继续遵循《联合国宪章》确认的国际法和国际关系基本准则，包括尊重国家主权和领土完整以及和平解决争端原则，坚持与直接有关当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商解决南海有关争议，维护南海和平稳定。”声明称。



哈萨克斯坦政府此前已表态支持中国政府南海立场。（编辑：木合塔尔·木拉提）