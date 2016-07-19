内务部：阿拉木图恐怖袭击事件中有一名边防军官身亡

哈通社阿拉木图7月19日电（记者加帕尔别尔根•阿伊波塔）18日在阿拉木图市发生的恐怖袭击事件中，一名国家安全委员会边防部队军官受重伤不幸身亡。

19日在阿拉木图市召开的新闻发布会上内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫做出了上述表示。



哈斯莫夫称，枪手劫持一辆轿车，到达阿拉木图市国家安全委员会办公楼并发动袭击，持枪扫射停在此处的两辆警车，造成一名警员当场身亡，另一名警员受重伤。



安全委员会执勤警员第一时间向枪手还击，枪战中被劫持的轿车司机逃离了现场。.



值得一提的是，由于被目击到同枪手共乘一辆轿车出现在袭击现场，这名被劫持的司机一度被警方当作“第二名枪手”通缉。相关媒体此前也将其作为“第二名枪手”进行报道。

在发动袭击之后，枪手又试图劫持另一辆轿车，强迫车主（车主系边防部队上尉）将其送至阿拜大街，但遭到车主强烈抵抗。枪手随后开枪重伤该车主和一名附近路过的平民，导致两人伤重不治遇害。



截至目前，阿拉木图恐怖袭击事件造成三名警员、一名边防部队军官和一名平民身亡，六名警员和三名平民受伤。（编译：木合塔尔·哈力木拉吾勒）