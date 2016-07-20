美“独特”寨卡病例 传染途径考倒医学专家

哈通社阿斯塔纳7月20日电 据BBC消息，美国卫生当局报告一例"独特"的寨卡新病例。美国犹他州一名男子日前感染寨卡病毒后死亡，而照护他的人从未和他有过性接触，专家也排除蚊虫叮咬传染的可能性，真正的传染途径成为谜团，令医界感到不解。

犹他州一名男子先前因为感染寨卡病毒死亡，是全美第一起因感染寨卡死亡的病例，而在他生前照顾他的一名家庭成员也出现寨卡症状，让专家感到不解的是，可以排除两人有过性接触的可能，且专家检测当地蚊虫，也未发现有寨卡病毒的踪迹，照护者被感染的原因成谜。

美国联邦疾病防治中心（CDC）表示，病故的男子先前出国旅游时被寨卡病毒感染，回国后出现症状，如身上出现红疹、高烧和眼睛发红等，医生发现他体内病毒数量是一般患者的10万倍，而照顾他的亲人也发生类似症状，不过后来顺利康复。

目前医界专家还无法断定寨卡病毒是借由什么途径传染给照护者，但当局表示异常高的病毒数量可能是原因之一。CDC的流行病学家史泰普表示，"犹他州的这起新病例，显示我们对于寨卡病毒尚未完全了解"。

犹他州当局的流行病学家邓恩博士说，"我们对这种不断发展的病毒进行研究，有助于让我们了解这起新病例是如何受到感染，不过目前还没有任何证据显示，寨卡病毒会在大众间相互传播"。