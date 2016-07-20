俄罗斯将被逐出里约奥运？

哈通社阿斯塔纳7月20日电 整整一个月前,俄罗斯田径队被禁止参加里约奥运会。而如今,整个俄罗斯体育代表团都可能因兴奋剂问题被驱逐出里约奥运会。

据法新社报道,世界反兴奋剂机构(WADA)当地时间18日发布报告称,有证据显示俄罗斯政府"操纵运动员服用兴奋剂",指出俄罗斯代表团应该接受里约奥运会全面禁赛的处罚。



而一天前,美国、加拿大等至少10个国家反兴奋剂机构和20个体育团体向国际奥委会递交了签名信,要求取消俄罗斯里约奥运会的参赛资格。



俄罗斯方面则反击称:"这已不是体育比赛,而是一场肮脏的政治。"那么,俄罗斯真的是被冤枉的吗?



调查仅仅进行了57天



世界反兴奋剂机构针对俄罗斯发布的反兴奋剂报告是针对索契冬奥会的兴奋剂调查。报告主导者是加拿大律师麦克拉伦,这份被命名为《麦克拉伦报告》的档案指出,索契冬奥会期间,俄罗斯政府有组织地使用兴奋剂并对此掩盖。



但麦克拉伦在接受《卫报》采访时承认,这份调查仅仅只进行了57天,但他强调完全相信调查结果的真实性:"我对我们的研究结果超级自信,我们只考虑证据。这份报告主要是由格里格耶·罗琴科夫(前俄罗斯反兴奋剂实验室负责人,现居美国申请政治避难)提供的。"



"他直接帮助数十名俄罗斯运动员使用了酒精混合疗法,帮助他们改善类固醇的吸收,并且缩短检测的窗口。男选手一般使用的酒精溶液是芝华士威士忌,而女性选手则会使用马爹尼苦艾酒。"



报告只是《纽约时报》报道升级版?



美国反兴奋剂机构的首席执行官特拉维斯·塔加特认为,《麦克拉伦报告》所描述的内容是"令人兴奋"的,发现了腐败,"《麦克拉伦报告》得出了明确的结论。为了确保不再出现威胁我们的这种犯罪,我们必须有所动作"。



这份调查报告事实上脱胎于今年5月初《纽约时报》的一篇报道。当时《纽约时报》采访了罗琴科夫,当时俄罗斯方面已经对这位逃往美国的前俄罗斯反兴奋剂实验室负责人展开"滥用权力"的刑事调查。



在《纽约时报》的报道中,罗琴科夫讲述了索契冬奥会期间俄罗斯方面如何有组织使用兴奋剂规避检查:兴奋剂检测中心的124房间用来放置兴奋剂尿样,得到指令后,罗琴科夫和同事们在黑暗中点亮一盏孤灯,找出需要替换的尿样,挪至墙边,低身打开墙上的一个塑料盖子,将尿样送至隔壁125房间,一个不起眼的储藏室。随即,尿样被转移至旁边大楼内,俄罗斯特工部门要打开尿样瓶的机关锁。锁住尿样瓶的装置由瑞士公司研发,一般人除非破坏瓶体,否则无计可施。特工部门用运动员几个月前的干净尿样替换掉问题尿样,然后再神不知鬼不觉地送回实验室。



这些内容几乎占据了《麦克拉伦报告》绝大部分的篇幅。麦克拉伦表示,调查报告有了更多的细节。



与此同时,罗琴科夫也是调查报告中最关键的证人。麦克拉伦强调,他已经获得了此前储存的尿样瓶样本,而这些样本也是来自罗琴科夫。



俄反击:这是肮脏的政治



麦克拉伦透露,俄罗斯组织使用兴奋剂从2011年就开始了,迄今为止已经找到312处违规的行为。



但对此,俄罗斯方面展开反击。特别是在《麦克拉伦报告》尚未公布前,美国、加拿大等反兴奋剂机构就递交签名信要求驱逐俄罗斯的行为令俄罗斯无法接受。



俄国家杜马议员胡佳科夫认为这完全是西方国家的一个阴谋。



"类似世界反兴奋剂机构这样的组织都要服从其主子的命令。我们清楚,他们的背后就是美国。如果国际奥委会让我们失去这一机会,那么我们应当与盟友一起宣布抵制里约奥运会。这已不是体育比赛,而是一场肮脏的政治。"



俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也发表声明称:"克里姆林宫一贯以最坚决方式反对将体育政治化。克里姆林宫和普京总统本人都多次谈过这个问题。"



这是一场体育领域的"冷战"吗?



在《麦克拉伦报告》引发轩然大波时,欧洲奥委会主席帕特里克·希基也在接受德国《明镜周刊》采访时吐槽"报告的可信度遭破坏"。



"我非常担心,也很吃惊,在没有任何证据出现之前,他们(美加等十国反兴奋剂机构)就开始表达自己的意见,并要求联署。在报告公布之前,这样的介入和请求明显违反国际程序,完全损害了这份报告的可信性和品质。"



本月初,美国参议员图恩曾表示,过去十多年里,作为民间组织的世界反兴奋剂机构一直接受美国政府的资金支持。



这也令俄罗斯方面极为愤怒。俄国家杜马体育委员会主席斯维谢夫表示,美国是这一事件的始作俑者,抵制俄参加里约奥运会与体育无关,而与对俄实施经济制裁相似,几个国家联合起来,以未经证实的事实为借口对俄实施制裁。



可以想见,一旦俄罗斯代表团真的无缘里约奥运,事件必将进一步发酵。