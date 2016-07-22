俄体育部长：有人刻意破坏俄体育形象

哈通社阿斯塔纳7月22日电 当地时间21日,俄罗斯体育部长穆特科表示,俄方对国际体育仲裁法庭驳回俄田径运动员上诉感到遗憾,并称有人在刻意破坏俄罗斯体育形象。

2015年11月,因涉及违禁药物问题,国际田联暂停了俄罗斯田径协会的会员资格。今年7月3日,俄罗斯奥委会与68名运动员就未违反禁药条例的俄罗斯运动员是否可参加里约奥运会一事提起上诉。此后,俄运动员又联合向体育仲裁法庭提交另一项上诉,涉及国际田联拒绝这些运动员以"中立"身份参加里约奥运会的申请。



21日,国际体育仲裁法庭驳回了俄罗斯奥委会和运动员针对里约奥运会参赛资格的两项上诉,维持取消俄田径协会的参赛资格的决定。此举意味着,俄罗斯田径运动员将几乎不会出现在里约奥运赛场上。



对此,俄罗斯体育部长穆特科当天发表声明称,俄方对国际体育仲裁法庭的决定感到遗憾和忧虑。他认为,有人在刻意破坏俄罗斯的体育形象。因为有一系列美国媒体提前就知道了世界反兴奋剂独立调查组织的报告。



穆特科认为,国际体育仲裁法院的决定损害了其他未涉及兴奋剂的运动员的权益,开创了集体承担责任的先例。



当天俄总统新闻秘书佩斯科夫也表示了遗憾,并称俄将对此后局势进行分析。



佩斯科夫认为,国际体育仲裁法庭的决定涉及到"集体责任",俄方对此难以接受。"因为俄罗斯许多运动员为奥运会进行了训练,并与兴奋剂毫无关系"。