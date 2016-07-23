慕尼黑枪击案：警方确认枪手身份

哈通社阿斯塔纳7月23日电 据BBC消息，德国警方表示，发生在德国慕尼黑一家购物中心的枪击案已经造成九人死亡，枪手开枪自杀。死伤者中包括儿童。

警方在记者会上说，犯罪嫌疑人是一名持有德国伊朗双重国籍的18岁年轻人，居住在慕尼黑。但他的袭击动机仍不清楚。



枪手的尸体在距离奥林匹亚购物中心一公里处被发现。







警方同时表示，还有超过20人在枪击案中受伤，其中三人伤势严重。

枪击案发生后，有报道称最多有三名枪手。当地警方随机展开了搜捕活动。但这一说法没有得到警方确认。









慕尼黑警察局局长安德烈(Hubertus Andrae)称，被怀疑为枪手的另外两个人后来被证明没有参加枪击案。

安德烈还表示，嫌犯不在警方监控名单目录中，目前还不能证明他和恐怖组织有联系。

影响

袭击案发生后，慕尼黑的交通系统被暂时关闭，中央火车站进行了疏散。公共交通系统在事发数小时后才逐渐恢复。

当地居民为紧急状态下不能回家的人们提供了避难场所。

枪击案的最早报道出现在格林威治时间周五下午四点（北京时间周六零点）。目击者称枪手在哈纳尔街（Hanauer Street）向公众开枪后转进了附近的奥林匹亚购物中心。

周一巴伐利亚州已经发生过一起移民青年在火车上伤人的事件，所谓"伊斯兰国"的组织宣称对此负责。

政府方面已经警告称可能发生更多的安全事件。