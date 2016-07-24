俄特工学校毕业生招摇过市庆毕业被“发配边疆”

哈通社阿斯塔纳7月24日电 俄罗斯联邦安全局（FSB）一批刚从外国情报部门毕业的特工，日前于首都莫斯科街头招摇过市，租下多辆轿车组成车队，打开车窗振臂高呼，他们下车后甚至拍大合照，并将视频片段及照片上传互联网，令这批未来特工的身份曝光。

事情被媒体曝光后，绝大部分人被派往楚科塔地区和更为偏远的堪察加半岛驻守。



据英国《每日邮报》报道，7月3日，莫斯科街头出现了黑色奔驰越野车群，50名刚从俄罗斯联邦安全局间谍学院外国情报科毕业的学生以此作为自己的毕业庆祝活动。

当时的视频画面显示，他们租了清一色的奔驰越野车，在莫斯科街头占用了所有车道，不停地按喇叭、吹口哨，有些人还非常激动地将头伸出窗外各种拍照、欢呼，吸引了很多人的注意。

他们就这么在路上，一下子挡住后面的车，一下子突然加大油门。此外，他们还雇了一个专业的摄影师，记录下"庆祝活动"的每个时刻。

此后，他们把当天拍到的这些照片、视频全都发到了网上，视频中还配了皇帝进行曲。随后，这一情况被媒体曝光出来。

据报道，这50名特工毕业于外国情报科，过去4年，他们学了获取情报要用的外语、格斗术、军事理论、侦查技能、解密技能、反情报技能。通常来说，如果非不得已需要公开露面，要么打马赛克，要么带着头套。这个地方出来的人，如果真正可以用正脸面对世界，一般只有两个原因--阵亡、退休。



FSB当局调查事件后，为涉案学员提供两个下场：退役或是到遥远的西伯利亚地区驻守，结果他们大多选择后者。

涉案学员将会被发配到位于西伯利亚的楚科加半岛（Chukotka）或堪察加半岛（Kamchatka），两处都属于偏远地区。FSB的高层透露"我们必须为涉案学员上一课"，又指他们的行为已惹怒了大众，俄罗斯当前正处于经济不景时期，新特工驾车过街的行为等同炫耀财富及权力。



另外，除了涉案的新特工，FSB训练部门中的一些上级职员也要为事件负责，其中有一部分已被降职，另有一部分更被要求退役。