乌兹别克斯坦总理称建罗贡水电站对中亚是威胁

哈通社阿斯塔纳7月25日电 乌兹别克斯坦总理沙夫卡特·米尔济约耶夫致函塔吉克斯坦总理科希尔·拉苏尔佐达,再一次表明乌兹别克斯坦政府坚决反对完成瓦赫什河上的罗贡水电站的修建工作的立场。

乌兹别克斯坦外交部官方网站公布的信函称:"为了实施罗贡水电站建设工程,塔吉克斯坦政府与‘Salini Impregilo'公司签署了框架协议。因此,我们认为,必须提请你们注意的是,在工程现场进行的一系列调查,特别是在世界银行主导下对这一工程进行的国际鉴定都确认,修建罗贡水电站对整个中亚地区都构成了巨大威胁。这一点在邻国领导人和专家的声明中已多次指出并清楚地知会了塔吉克斯坦政府。"



米尔济约耶夫证实,"正是基于这一原因,在了解到这一项目所带来的巨大的技术、生态、社会和经济风险后,世界银行拒绝了对罗贡水电站的建设拨款"。



修建罗贡水电站这一项目是在上世纪70年代制定的。米尔济约耶夫在信中写道:"这是35年前苏联好大喜功时代的产物,现在,从现代要求和经验来看,这需要彻底的重新研究。"



米尔济约耶夫认为:"335米的大坝在世界上绝无仅有,而且,将如此宏大的一座水电站修建在震级达到里氏9-10级的山区,这一项目的选址令人严重怀疑。对远远超出所宣称的39亿美元的工程总造价没有具体的数目,设计文件没有彻底完成,对权威专家的意见没有引起足够的重视。"



米尔济约耶夫认为,"塔吉克斯坦政府对不惜任何代价继续建设罗贡水电站的坚持不能不使人们对塔吉克斯坦方面如此冒险的做法有可能带来的危险和不可逆转的后果感到担忧。我们完全有理由认为,塔吉克斯坦可以通过修建中小型水电站、利用国内众多的河流和水资源解决电力供应方面的难题。据我们所知,塔吉克斯坦已经在实施这种长远规划。"



乌兹别克斯坦外交部证实,这封信已通过外交渠道于7月19日转交给塔吉克斯坦总理。



塔吉克斯坦政府目前还未就这封信发表评论。据塔吉克斯坦政府人士称,将在近日做出回应。



7月1日,塔吉克斯坦与意大利"Salini Impregilo S.p.A "公司在杜尚别签署了修建耗资39亿美元的罗贡水电站大坝的合同。根据合同,意大利公司负责水电站大坝的设计、设备采购和建设。



水电站的第一期计划于2018年投入使用。在项目修建完成的情况下,大坝的高度为335米,它将成为世界上最高的大坝。水电站的设计发电能力为3600兆瓦,年均发电量为131亿千瓦时。



水电站将由6个功率均为600兆瓦的径向轴流水轮机构成。水电站的大坝应当构造出大型的罗贡水库,其最大库容为13.3立方千米,实用库容为10.3立方千米。



因担心水电站的修建会对本国农业以及对中亚的整体安全构成威胁,乌兹别克斯坦政府以前就反对修建罗贡水电站。塔吉克斯坦否定了这种担心并声称,罗贡水电站的建设将解决在每年的秋冬季节困扰塔吉克斯坦的电力短缺问题。