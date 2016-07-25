德国炸弹爆炸嫌疑人接受过精神治疗

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据美国媒体消息，德国官员说，在纽伦堡附近一个巴伐利亚城市引爆炸弹炸死自己并炸伤他人的一名27岁的叙利亚难民，曾接受过精神治疗。

星期天，他试图进入安斯巴赫市的音乐节遭到拒绝后引爆了炸弹，导致12人受伤，3人伤势严重。

爆炸后，参加音乐节的2000多人被疏散。

爆炸者的动机目前还不清楚。

安斯巴赫市检察官办公室的一位发言人说:"此事是否与伊斯兰国有关目前还纯属猜测。"

巴伐利亚州内政部长海尔曼说："不幸的是，这一新的可怕袭击肯定会加重人们的不安。"

当局说，此人在星期天爆炸前曾两次试图自杀。

去年他的庇护申请被驳回，但考虑到叙利亚的战火仍在持续，被允许暂时留在德国。

过去一年，有一百多万难民进入德国，其中很多人顶着地中海的惊涛骇浪，来到德国和其它欧洲国家寻找更好的生活。

海尔曼说，他担心最近涉及难民的一系列事件会使"庇护权"的实施存在危险。

星期天早些时候，在斯图加特附近的西南城市罗伊特林根，一名叙利亚难民手持砍刀，砍死一名妇女，砍伤两人。

上周五，一名18岁的伊朗裔德国人在慕尼黑开枪打死9人后，该国仍处于紧张不安之中。

上周一，一名17岁的阿富汗寻求庇护者在维尔茨堡附近的一个火车上持斧子砍伤5人后被警察开枪击毙。