国际奥委会为何对俄罗斯“网开一面”

在距里约奥运会开幕仅剩12天之际,此前恐遭全面禁赛的俄罗斯体育界迎来转机。

尽管世界反兴奋剂机构(WADA)的调查报告称"俄罗斯体育部门操纵运动员使用兴奋剂并对此掩盖",并以此为由呼吁全面禁止俄罗斯体育代表团参加里约奥运会,但国际奥委会在24日经执委会讨论后决定,不对俄罗斯代表团采取全面禁赛的处罚,通过各国际单项体育组织相关资格审核的俄罗斯运动员,将获准参加里约奥运会。



在这个对奥林匹克运动未来可能产生巨大影响的重要关头,国际奥委会作出了一个艰难而又理性的决定。



使用兴奋剂的行为严重损害了体育运动的纯洁与诚信。运动员被查出使用兴奋剂,受到处罚理所应当。如果使用兴奋剂的行为还有"有组织""系统性"之嫌,对相关责任人和机构予以严厉惩处,更是十分必要。历史上也有整支运动队(保加利亚举重队)由于禁药丑闻被逐出奥运会的先例,然而因兴奋剂问题对一个国家(地区)所有项目的运动员实行全面禁赛,史无前例。因此,在对俄罗斯是否应该施以"极刑"的问题上,国际奥委会异常慎重,一周之内执委会先后两次开会讨论才作出决定。



对国际奥委会而言,禁还是不禁,着实是一个两难抉择。一方面,国际奥委会历来宣称对兴奋剂"零容忍";另一方面,在奥运会上实现奥林匹克大家庭的团聚,也是国际奥委会孜孜以求的目标。对俄罗斯代表团全面禁赛,固然能彰显国际奥委会反兴奋剂的坚定立场,同时对试图使用兴奋剂者产生巨大的震慑作用;但俄罗斯是世所公认的体育强国,缺少了俄罗斯运动员的竞争,里约奥运会赛事的精彩程度必定大打折扣。更为重要的是,实行"一刀切"地全面禁赛,对于那些清白、干净的俄罗斯运动员,无疑有失公平。正如国际奥委会主席巴赫在当天执委会会议后所表示,集体禁止俄罗斯运动员参加里约奥运会,不应当以牺牲个体的公正权利为代价,"如果一名运动员可以证明他(她)没有参与其中,那么他(她)就不应当受到惩罚"。正是基于这一精神原则,国际奥委会最终决定,由国际单项体育联合会对每个俄罗斯运动员的兴奋剂记录进行个案分析,自行决定是否对各自项目的俄罗斯选手禁赛。



当然,国际奥委会肯为俄罗斯选手参加里约奥运会留一道门缝,与俄方适时地示弱也有很大关系。在21日体育仲裁法庭驳回俄方要求撤销对俄田径选手集体禁赛的上诉后,普京迅速表态称,将就反兴奋剂问题与国际奥委会开展最紧密的合作,并要求成立一个由俄国内外知名人士组成的独立公共委员会负责调查兴奋剂问题。这无疑向外界传递出明确信息:俄罗斯一定会有过必改。



此前,国际柔道联合会与国际体操联合会均已明确表态反对"全面禁赛",因此俄罗斯选手彻底无缘里约奥运会的场景应当不会发生。不过,这场已持续了一年多的俄罗斯体坛兴奋剂风波不会就此平息。完成那份WADA"独立个人报告"的加拿大律师麦克拉伦表示由于时间紧,不少情况未来得及深入调查。鉴于此,国际奥委会在声明中强调,一旦其后续调查有新发现,将会考虑追加处罚措施。