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    12:21, 26 七月份 2016 | GMT +6

    太阳能飞机 “阳光动力二号”完成环球首航

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    "阳光动力二号"降落阿联酋阿布扎比，完成史上首次纯太阳能飞机围绕地球一周创举。

    该飞机由皮卡德（Bertrand Piccard）和博尔施贝格（Andre Borschberg）两位飞行员轮流掌舵飞行。最后一程由皮卡德执飞。

    阿布扎比也是"阳光动力二号"环球飞行的始发站。"阳光动力二号"共经17段旅程，跨越4个大陆，3个海域和2个大洋。

    太阳能飞机


    "阳光动力二号"由皮卡德（右一）和博尔施贝格（左一）轮流掌舵。落地阿布扎比后，他们向人群挥手示意 


    两名瑞士飞行员为此项目努力了十多年。

    "阳光动力二号"的机身上共有1.7万块光伏电池，全部动力来自太阳能。

    这些电池在白天为飞机提供动力，同时在夜间为飞机引擎充电。




    飞机的机翼长72米，而一架波音747飞机的机翼为68.5米。

    阳光动力飞机重量为2.3吨，还不到波音747飞机300吨重量的百分之一。

    这架太阳能动力飞机的平均时速为70公里。

    技术难题



    "阳光动力二号"在从日本到夏威夷的途中


    "阳光动力二号" 也创下了太阳能飞机最长的不间断飞行记录。该旅程由日本开始飞往夏威夷，路程为8924公里，共计飞行118个小时，五天五夜。

    不过，由于此行中电池过热，迫使飞行计划中断了八个月，在电池修复后才得以从夏威夷继续。




    但这项试验性的设计也展现了很多的技术性难题，例如飞机对天气非常敏感。

    比如开罗段的航程对皮卡特来说非常不平稳，因为沙特沙漠上空的气流使飞机剧烈颠簸。

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