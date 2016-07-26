太阳能飞机 “阳光动力二号”完成环球首航

"阳光动力二号"降落阿联酋阿布扎比，完成史上首次纯太阳能飞机围绕地球一周创举。

该飞机由皮卡德（Bertrand Piccard）和博尔施贝格（Andre Borschberg）两位飞行员轮流掌舵飞行。最后一程由皮卡德执飞。



阿布扎比也是"阳光动力二号"环球飞行的始发站。"阳光动力二号"共经17段旅程，跨越4个大陆，3个海域和2个大洋。



太阳能飞机





"阳光动力二号"由皮卡德（右一）和博尔施贝格（左一）轮流掌舵。落地阿布扎比后，他们向人群挥手示意





两名瑞士飞行员为此项目努力了十多年。

"阳光动力二号"的机身上共有1.7万块光伏电池，全部动力来自太阳能。

这些电池在白天为飞机提供动力，同时在夜间为飞机引擎充电。







飞机的机翼长72米，而一架波音747飞机的机翼为68.5米。

阳光动力飞机重量为2.3吨，还不到波音747飞机300吨重量的百分之一。

这架太阳能动力飞机的平均时速为70公里。

技术难题





"阳光动力二号"在从日本到夏威夷的途中





"阳光动力二号" 也创下了太阳能飞机最长的不间断飞行记录。该旅程由日本开始飞往夏威夷，路程为8924公里，共计飞行118个小时，五天五夜。

不过，由于此行中电池过热，迫使飞行计划中断了八个月，在电池修复后才得以从夏威夷继续。







但这项试验性的设计也展现了很多的技术性难题，例如飞机对天气非常敏感。

比如开罗段的航程对皮卡特来说非常不平稳，因为沙特沙漠上空的气流使飞机剧烈颠簸。