明年我国将有两个卫星上天 两年后卫星制造中心将在首都建成

哈通社阿斯塔纳7月27日电 据24.kz消息，明年我国将有两颗人造卫星上天。

两年后，我国还将拥有独联体国家中首屈一指的人造卫星制造中心。



该中心位于首都阿斯塔纳附近，目前正在建设施工当中。



相关消息称，该中心生产的人造卫星在市场上将以平均每颗2亿欧元的价格出售。



该中心还将拥有卫星用高清摄像头的生产线。



中心的所有设备均采购自欧洲，今年9月将全部运抵阿斯塔纳。



目前已有中亚和阿拉伯国家表现出了购买我国产人造卫星和高清摄像设备的意愿。



"值得一提的是，该中心55%以上的股权将属于哈萨克斯坦，每颗卫星的收入也将有半数以上被纳入地方财政当中。剩余部分则属于股东。"哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司副总裁叶尔波勒•努尔赛依托夫说。



国立太空中心的全部工程计划，预计将于2025年完工。



即使在当前，该中心框架下的高精度导航系统、差分校正和监测中心以及与其配套的评估实验室已经投入使用当中。



也就是说，该中心已经初步具备了生产人造卫星部分设备的能力。



据悉，目前该中心已经接到了来自欧洲知名企业空中客车公司的相关订单。



5年之后，哈萨克斯坦还将再升空2颗人造卫星。



其中，被命名为STSAT的这颗科学卫星将完全由哈萨克斯坦自主制造，并于俄罗斯境内发射。



届时，我国在太空中的人造卫星总数将达到6颗。



据悉，在这些卫星成功发射并进入轨道之后，通过对外提供相关服务，将为我国财政预算带来稳定而巨大的收益，并可预期在段时间内收回为开发卫星而进行的各类投资。



值得一提的是，目前我国拥有两颗在轨人造卫星ҚазЕОСат-1和ҚазЕОСат-2，这两颗位于距离地表2亿公里的卫星，在投入运行后，已经为我国财政提供了大量的收入。（编译：木合塔尔·木拉提）



阅读原文，请点击这里