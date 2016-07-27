哈萨克斯坦将建立全新的地理信息系统

哈通社阿斯塔纳7月27日电 据哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司消息，我国正计划建立一套全新的地理信息系统。

一旦计划得以顺利实施，我国电子政务系统中将增加一个新的项目。



据悉，目前在我国办理土地产权相关手续时，需要产权人将土地的地形图像打印成册，并在多处不同的部门进行公证。



而一旦目前计划当中的这一新型地理信息系统能够顺利上线，相关土地信息将通过卫星图像形式展现。



这样一来，绝大部分过去需要纸面完成的工作，将可通过互联网系统解决。这将大大的提升工作效率，节约时间成本。



该计划负责人库阿特•萨哈迪耶夫表示，届时人们只需要坐在家中，即可获取相关土地的地形地貌信息。



"这可不是类似谷歌地图的简单服务，土地上所有正在建设、已经建成和将要建设的各类建筑信息，都可通过这一系统查证。"他说。

不过这一新系统究竟何时能够上线，仍然是未知数。



唯一明确的是，该系统将由私营企业负责开发。



在该领域拥有丰富经验的韩国，正在同我国企业积极接洽，并分享其经验。



在国际范围内，韩国是首个使用这一系统的国家。（编译：木合塔尔·木拉提）